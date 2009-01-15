Саммит по газовому конфликту переносится из России в ЕС

Саммит по газовому конфликту между Россией и Украиной состоится не в России, а в одной из стран Евросоюза.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявил в Москве посол председательствующей в ЕС Чехии Мирослав КОСТЕЛКА.

По его словам, премьер Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК договорился с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ перенести саммит в Европу, не уточнив при этом ни место, ни дату встречи.

"Насколько я знаю, господин ТОПОЛАНЕК имел разговор с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Они договорились, что газовый саммит лучше провести на территории ЕС в составе представителей Еврокомиссии, России и Украины. Я думаю, что у нас будет успех", – сказал М.КОСТЕЛКА.

Ранее сообщалось, что президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести встречу 17 января в Москве.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возражал против проведения саммита на российской территории, указывая, что Россия является стороной конфликта.