Тимошенко намерена создать областные газопоставляющие компании

Правительство планирует на базе локальных газопроводов в Украине создать областные газопоставляющие компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Сегодня правительство приняло концептуальное решение, что на базе локальных газопроводов мы будем создавать государственные областные поставляющие компании, которые будут гарантировать доставку газа потребителям. И хочу сказать, что это будет сделано в строгом соответствии с законом и действующей Конституцией – нигде ничего не будет нарушено. И хватит сегодня одной частной компании крутить всей страной по поставке газа районам, городам и областям – это должно быть государственной функцией и государство должно в полном объеме нести за это ответственность”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день газовые сети не принадлежат газопоставляющим компаниям.

“Сети газовые никто никому не продавал. Облгазы, райгазы, горгазы, которые перешли к частным собственникам, не имеют в собственности сетей локальных газопроводов”, - сказала премьер-министр.