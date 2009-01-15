Тимошенко: Про газ можно говорить спокойно

13:12, 15 января 2009
Энергетика
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У Украины 17 млрд. кубов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о том, что Россия и Украина могут продолжить газовые переговоры на принципах меморандума, подписанного в октябре 2008 года премьер-министрами двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на начало года Украина закачала в подземные хранилища 17 млрд. кубометров газа, что дает возможность обеспечить население теплом и горячей водой до конца отопительного сезона.

“17 млрд. кубометров газа дают нам возможность абсолютно спокойно вести переговоры сегодня, абсолютно спокойно определять такой порядок контрактов между Украиной и Россией, который полностью обеспечивает выполнение меморандума, подписанного между правительствами Украины и России”, – сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ключевыми положениями этого документа являются прямые соглашения между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”, а также пропорциональный и постепенный переход к рыночным ценам на газ и его транзит в течение 3 лет.

Справка УНИАН. 2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума являлось полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.

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