Украина предложила Европе покупать газ на границе с Россией

Украина предложила Европе рассмотреть возможность перейти на покупку газа на российско-украинской границе.

Об этом в эксклюзивном интервью проекта “УНИАН – Новости ЕС” сообщил посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“Эти вопросы мы подняли в наших разговорах как на высшем уровне, так и на уровне экспертов. И поставили в очень практическую плоскость. Мы сказали нашим европейским партнерам, что это наша цель, и попросили по возможности положительно рассмотреть наши предложения”, - сказал он.

По словам посла, очевидно, что такие вопросы не решаются на протяжении нескольких дней или даже недель. В то же время, он выразил мнение, что после завершения острой фазы российско-украинского конфликта европейские эксперты предметно займутся изучением украинских предложений.

“Внешне предложения выглядят очень привлекательными для всех: и для европейцев, и для Украины, да и, возможно, и у Российской Федерации будет тогда меньше искушений играть на каких-то мнимых или реальных сложностях, и, таким образом, будет меньше проблем и они не будут портить себе репутацию”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“Так что я надеюсь, что эта тема не забудется, а мы, во всяком случае, не позволим, чтобы она забылась”, - добавил он.