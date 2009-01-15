РФ инициирует создание газотранспортного консорциума

Россия инициирует создания газотранспортного консорциума с участием РФ, Украины и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель комитета по международным делам Константин КОСАЧЕВ.

«Мы запускаем идею воссоздания газотранспортного консорциума, но уже на более широкой трехсторонней основе – Россия, Украина и ЕС. У меня есть ощущения, что наши европейские партнеры этой идеей очень серьезно заинтересовались. Будем рассчитывать, что Украина тоже будет серьезно разговаривать на эту тему, а не отмахиваться», - сказал К.КОСАЧЕВ.

По его словам, Россия не пытается через украинскую ГТС обеспечить политический контроль над Украиной.

«Наши попытки договориться с украинской стороной хотя бы о совместной эксплуатации связаны с тем, что ГТС Украины в отличие от российской, белорусской, польской и многих других по прежнему находится в исключительной собственности государства. Мы все помним социалистические времена, когда все принадлежало государству, и тем самым приходило в негодность потому, что не было реального хозяина», - подчеркнул он.

Он отметил, что украинскую ГТС НАК «Навтогаз» арендует у государства и поэтому не вкладывает в нее деньги, а государство не имеет финансовых возможностей.

«Это означает, по оценкам наших специалистов, что ГТС Украины постепенно приходит в упадок. Как ее построили в советское время, так она и эксплуатируется. Рано или поздно это будет приводить к техногенным катастрофам, что поставит транзит российского газа в Европу под большой вопрос не потому, что Украина и Россия не смогли договорится, а из-за ее технического состояния», - сказал он. К.КОСАЧЕВ подчеркнул, что именно поэтому РФ предлагает Украине совместную эксплуатацию.