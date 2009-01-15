Россия не даст льгот на газ Украине из-за недружественных действий

Россия больше не считает возможным сохранение льготной цены на газ для Украины вследствие ряда недружественных действий с украинской стороны. Такое мнение высказал руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН в ходе интернет-конференции в ЛИГАБизнесИнформ.

«На мой взгляд, нынешний газовый конфликт нельзя рассматривать в отрыве от политической конфронтации между Украиной и Россией, которая, к большому сожалению, нарастает в последние годы. Вследствие ряда недружественных действий с украинской стороны РФ больше не считает возможным сохранение льготной цены на газ для Украины. В этом квинтэссенция позиции РФ», – считает К. БОРОДИН.

При этом он добавил, что «позиция Украины, на мой взгляд, сводится к стремлению и дальше получать газ ниже рыночной цены на основании своего монопольного положения как транзитера российского газа».

В то же время эксперт отметил, что переход на европейскую цену неизбежен и вопрос заключается лишь в том, когда он произойдет – в конце первого квартала или в конце четвертого квартала текущего года.

«Хочу отдельно отметить, что рыночная конъюнктура сегодня как никогда благоприятна для перехода на рыночные принципы закупки импортного природного газа в России и других странах», – добавил он.

Эксперт отметил, что цена нефти в мире стремительно падает и в настоящее время стабилизировалась около отметки 40 долл./баррель. Это означает, что уже через 9 месяцев, в 4-м квартале 2009 года, среднеевропейская цена газа по экспортным контрактам "Газпрома" составит около 176 долларов за тысячу кубометров. Как известно, цены на природный газ на европейском рынке следуют за нефтяными ценами с отсрочкой 9 месяцев. Первый квартал 2009 года, вероятно, станет последним в этом году, когда цена российского газа для европейского рынка будет превышать 450 долл. за тыс. куб. м. Во втором квартале цена составит 320-370 долл. за тыс. куб. м, в третьем – около 250 долл. за тыс. куб. м. «В этой связи нынешний конфликт между Украиной и Россией является своеобразным реликтом периода высоких цен на нефть 2004-2008 гг. По сути, стороны борются за стоимость газа лишь в 1-м и 2-м квартале 2009 года», – сказал он.

«Эта борьба деструктивна для Украины и для России. Оставляя в стороне размышления над имиджевыми потерями, в реальной плоскости последствия будут следующими: Украина практически неизбежно утратит статус главного транзитера природного газа с востока на запад европейского континента», – сказал К.БОРОДИН.

По его мнению, это произойдет уже в 2012-2013 гг., когда ожидается ввод в строй сразу трех обходящих нашу страну газопроводов: это Североевропейский газопровод (суммарная мощность – 55 млрд. кубометров), "Южный поток" (30 млрд. кубометров), вторая очередь газопровода Ямал-Европа (33 млрд. кубометров). Совокупная пропускная способность этих магистралей – 118 млрд. кубометров – сопоставима с нынешней реальной мощностью ГТС Украины (120 млрд. кубометров в год). «Безусловно, весь транзитный газ из Украины не уйдет, но, по моему мнению, к 2013 году сокращение транзита составит от 50 до 66%», – добавил он.

Вместе с тем эксперт отметил, что Россия также несет колоссальные реальные, а не имиджевые потери. Наиболее существенной из них станет отход европейских государств от потребления российского газа в нынешних объемах – переориентация на другие источники поставок, в частности Северную Африку и Ближний Восток, развитие ядерной энергетики, ускоренное развитие возобновляемой энергии. Кроме того, получит новый импульс газопроводный проект «Набукко», который в случае его реализации заберет из газового баланса как России, так и Украины около 30 млрд. кубометров туркменского газа. Это именно тот газ, которым сегодня снабжается Украина по ценам, значительно уступающим ценам соседних стран.

«Эти факторы должны быть известны украинскому правительству, которому следует немедленно активизировать диалог с Россией с целью нормализации поставок газа в Украину и возобновления его транзита в Европу. На мой взгляд, единственным выходом из сложившейся ситуации может быть переход Украины на формульные принципы ценообразования импортного газа, т.е. около 450 долларов за тысячу кубометров в первом квартале, около 350 долларов во втором квартале и около 250 долларов в третьем. Если такое решение не будет принято руководством украинского правительства, то, по моему мнению, газовый конфликт не будет урегулирован как минимум до конца марта, а возможно, и до конца текущего года», – резюмировал эксперт.