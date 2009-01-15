Ющенко готов участвовать в энергетическом саммите

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил федеральному канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ свою готовность принять участие в энергетическом саммите при условии его проведения на европейской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, сегодня состоялась телефонная беседа В.ЮЩЕНКО с А.МЕРКЕЛЬ. Лидеры двух стран обсудили вопрос проведения саммита с участием Украины, России и Европейского Союза относительно урегулирования газового конфликта.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, А.МЕРКЕЛЬ поддержала позицию относительно безотлагательного проведения энергетического саммита с участием лидеров Украины, РФ и стран ЕС.

Также В.ЮЩЕНКО проинформировал собеседницу о готовности газотранспортной системы Украины к транзиту всех законтрактованных объемов газа для европейских потребителей.

В.ЮЩЕНКО отметил, что главной причиной невозобновления поставок газа является его отсутствие на входе в ГТС Украины в объемах, предусмотренных в контрактах, заключенных между «Газпромом» и европейскими потребителями.

Президент заверил А.МЕРКЕЛЬ, что Украина не перерывала поставок газа в ЕС и не осуществляла его несанкционированного отбора, а также целиком и полностью рассчиталась за потребленный газ в 2008 году.

В.ЮЩЕНКО также проинформировал федерального канцлера, что Украина израсходовала 75 млн. кубометров газа из собственного резерва для бесперебойного обеспечения газом европейских потребителей.

Президент отметил, что Украина готова транспортировать российский газ европейским потребителям даже без контракта, если он будет поставляться в полном объеме.