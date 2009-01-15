Украина передала России варианты цены газа и транзита

Украинская сторона в переговорном процессе о сотрудничестве в газовой сфере предоставила российской стороне несколько вариантов расчетов цены на газ и транзитной ставки на основе экономического обоснования в сравнении с реально существующими ценами в странах Центральной и Западной Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что при расчете, в первую очередь, учитывались те страны, которые технически и географически близки к нашему государству по условиям импорта, транзита и хранения газа, в частности, Словакия, Чехия и Германия.

При формировании ценового предложения украинская сторона исходила из договоренностей, достигнутых президентами Украины и России в феврале 2008 года, подписанного руководителями правительств двух стран меморандума и соглашения, подписанного руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о трехлетнем периоде постепенного перехода к рыночным ценам на газ для Украины и транзитную ставку.

«Учитывая эти договоренности, экономически обоснованная базовая цена в первом квартале 2009 года должна колебаться от 192,6 долларов за тысячу кубических метров газа при транзитной ставке в 2,2 доллара до 218,8 долларов при ставке в 2,47 доллара», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«При этом не учитывались существующие до 31 декабря прошлого года льготы в ценовой политике относительно поставок российского природного газа: около 50 процентов на цену за газ и транзитную ставку», - добавил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, украинская сторона готова открыто и прозрачно объяснить и обосновать каждую цифру на основе реальных ценовых параметров, зафиксированных в соответствующих контрактах, существующих между ОАО «Газпром» и газовыми компаниями европейских стран.

«Вместе с тем, хочу отметить, что российская сторона в переговорном процессе предлагает Украине цену, которая противоречит экономическому обоснованию и здравому смыслу», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Российская сторона должна объявить об отказе от всех предыдущих договоренностей, компромиссных, льготных и любых других ценовых параметров относительно Украины, как по цене на газ, так и по транзитным ставкам», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что все другие цены, которые объявляются российской стороной «и обсуждаются не как официальные, а информационные – 450-470 долларов – мы не имеем никакого основания воспринимать эти цифры как предложения, потому что за ними не стоит никакой расчет и нет никакой экономики».