Цены на нефть немного выросли благодаря ослаблению доллара

Цены на нефть немного выросли утром в пятницу благодаря ослаблению доллара, но дальнейший рост сдержали данные о том, что среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале не изменилась к январю.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,18 процента до $55,18 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,71, на 0,19 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Поддержку нефтяным котировкам оказало ослабление доллара, который на торгах пятницу отошёл от максимума семи недель, но низкая приверженность России глобальному нефтяному пакту сдержала ралли.

Члены Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Москва – в рамках соглашения с ОПЕК – обязалась снизить производство на 300.000 баррелей в сутки.

Добыча нефти в РФ в феврале 2017 года в посуточном выражении осталась на январском уровне в 11,11 миллиона баррелей в сутки, следует из статистики ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Объем сокращения добычи РФ с уровня октября по-прежнему составляет 100.000 баррелей в сутки, значит, пока Москва выполнила обязательства в рамках пакта ОПЕК+ на треть.

Сами члены нефтекартеля в феврале выполнили условия глобального нефтяного пакта примерно на 94 процента, показали расчеты

Рост запасов нефти в США, которые, по данным EIA, на прошлой неделе увеличились до рекордно высокого значения в 520,2 миллиона баррелей, также сыграл против нефти.

Краткосрочная техническая поддержка может подтолкнуть фьючерсы на Brent до $60 за баррель, т.е. "установить адекватный уровень цен, позволяющий ОПЕК уменьшить, но не исключить полностью вмешательство на рынок", считают аналитики BMI Research.

Следующая встреча ОПЕК состоится 25 мая, и по ожиданиям участников рынка, на ней представители стран-участниц картеля могут обсудить возможность продления пакта.