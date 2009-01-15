Россия лишилась репутации надежного поставщика газа в ЕС

Россия лишилась репутации надежного поставщика газа в Европейский союз (ЕС) после того, как газ перестал поступать в некоторые страны Европы в течение нескольких дней. Такое заявление сделал главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль во время пресс-конференции в Мадриде, передает Reuters.

Заместитель главы Секретариата Президента, Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня заявил, что Украина не может возобновить транзит российского газа, пока не будет подписан технический контракт о его транспортировке.

Он отметил, что позиция НАК «Нафтогаз Украины» является очень конкретной и конструктивной – «должно быть подписано технологическое соглашение, технологический контракт, который определяет, в каких точках, какие объемы газа и какого качества газ в какой последовательности должен быть подан в ГТС Украины, а также в каких пунктах передачи этого газа, какой объем, какое время и т. п».

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что речь идет исключительно о технических условиях взаимодействия украинской и российской газотранспортных систем.

При этом, по его словам, это соглашение не включает финансового аспекта, в частности, цены на газ, транзит, в том числе и цены на технологический газ.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что несколько дней назад «Нафтогаз» передал два варианта такого соглашения, однако по состоянию на сегодня ответа со стороны Российской Федерации нет.

«Это соглашение является крайне необходимым для того, чтобы возобновить транзит российского газа в Европу», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что «если нет соглашения, Украина физически не будет иметь возможности транзитировать газ, поскольку не будет определено, какими являются объемы и в каких пунктах газ будет получаться, в каких объемах и куда он будет передаваться».

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что уже третьи сутки подряд с российской стороны поступают заявки на транзит незначительного количества газа, которые нереально выполнить без создания угрозы для потребителей газа Украины.

Он также заявил, что украинская сторона в переговорном процессе о сотрудничестве в газовой сфере предоставила российской стороне несколько вариантов расчетов цены на газ и транзитной ставки на основе экономического обоснования в сравнении с реально существующими ценами в странах Центральной и Западной Европы.

При расчете, в первую очередь, учитывались те страны, которые технически и географически близки к нашему государству по условиям импорта, транзита и хранения газа, в частности, Словакия, Чехия и Германия.

При формировании ценового предложения украинская сторона исходила из договоренностей, достигнутых президентами Украины и России в феврале 2008 года, подписанного руководителями правительств двух стран меморандума и соглашения, подписанного руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о трехлетнем периоде постепенного перехода к рыночным ценам на газ для Украины и транзитную ставку.

«Учитывая эти договоренности, экономически обоснованная базовая цена в первом квартале 2009 года должна колебаться от 192,6 долларов за тысячу кубических метров газа при транзитной ставке в 2,2 доллара до 218,8 долларов при ставке в 2,47 доллара», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«При этом не учитывались существующие до 31 декабря прошлого года льготы в ценовой политике относительно поставок российского природного газа: около 50 процентов на цену за газ и транзитную ставку», - добавил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, украинская сторона готова открыто и прозрачно объяснить и обосновать каждую цифру на основе реальных ценовых параметров, зафиксированных в соответствующих контрактах, существующих между ОАО «Газпром» и газовыми компаниями европейских стран.

«Вместе с тем, хочу отметить, что российская сторона в переговорном процессе предлагает Украине цену, которая противоречит экономическому обоснованию и здравому смыслу», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Российская сторона должна объявить об отказе от всех предыдущих договоренностей, компромиссных, льготных и любых других ценовых параметров относительно Украины как по цене на газ, так и по транзитным ставкам», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что все другие цены, которые объявляются российской стороной «и обсуждаются не как официальные, а информационные – 450-470 долларов – мы не имеем никакого основания воспринимать эти цифры как предложения, потому что за ними не стоит никакой расчет и нет никакой экономики».