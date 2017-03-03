Прогноз от Минэнергоугля: запасы дефицитного антрацита в этом месяце сократятся на 44%

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует, что в марте 2017 года запасы дефицитного антрацита, который из-за блокады зоны АТО продолжает поступать только на Луганскую ТЭС (г. Счастье, Луганская обл.) частного энергохолдинга ДТЭК, сократятся на 43,9% - до 513,1 тыс. тонн.

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Об этом говориться в тексте документа «Прогнозная структура топлива ТЭС на март 2017 года», который опубликован на сайте Минэнергоугля.

Согласно расчетам министерства, в целом запасы антрацита на март составляют 916,2 тыс. тонн (816,2 тыс. тонн запасов по состоянию на 1 марта плюс 100 тыс. тонн угля, который поставит ДТЭК для работы Луганской ТЭС), за этот же период прогноз по потреблению антрацита на ТЭС Украины составляет 403,1 тыс. тонн дефицитного угля.

При этом, запасы ДТЭК (с учетом поставки для Луганской станции), по прогнозам Минэнергоугля, сократятся в марте на 42,7% (288,5 тыс. тонн) – до 386 тыс. тонн.

Также, по информации Минэнергогуля, импортные поставки антрацита в марте не планируются.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО начали блокаду ж/д сообщения с зоной АТО. По данным министерства, по состоянию на 10 февраля были прекращены все поставки антрацита на подконтрольную Украине территорию, кроме поставок на Луганскую ТЭС, которая входит в состав ДТЭК.

Об изучении планов импорта антрацита уже заявили в генерирующей компании «Донбассэнерго», которая эксплуатирует Славянскую и Старобешевскую ТЭС (обе работают на антраците), также перспективы импорта дефицитного топлива изучаются в Кабинете министров Украине.

2 марта 2017 года руководитель департамента «ДТЭК Энерго» по коммерческой оптимизации и анализу Дмитрий Маляр сообщил, что компания изучает возможность импорта и сможет заключить контракты на закупку антрацита на мировом рынке (например, в Австралии, ЮАР или Азии) только после принятия в Минэнергоугля Прогнозного баланса электроэнергии до конца 2017 года. Он также добавил, что принятие обновленного баланса ожидается на этой или в начале следующей недели.

По словам Маляра, заключив контракт и получив цену импортного антрацита, компания обратится в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с тем, чтобы новая цена на уголь была включена в тариф.