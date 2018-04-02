НКРЭ «уравняет» владельцев загородных вилл с жителями многоэтажек

Пока украинско-российские переговоры о цене на газ приобретают все более абсурдные черты, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила не ждать их завершения, а заранее рассчитать цену на газ для населения. И все бы ничего, если бы НКРЭ не выступило с неожиданной инициативой. Комиссия предлагает в 2009 году отказаться от четырехуровневой схемы дифференциации розничных цен на газ для населения, оставив только две тарифные группы. Из письма председателя НКРЭ Валерия КАЛЬЧЕНКО в адрес Кабмина, копией которого располагает УНИАН, следует, что стоимость газа для владельца загородного особняка площадью в сотни квадратных метров будет равна цене газа для жителя панельной многоэтажки, установившего в своей квартире индивидуальное газовое отопление.

Как было и как будет Начиная с 2006 года, украинские граждане (только население), проживающие в газифицированных домах, были разделены на 4 категории, в зависимости от объемов потребляемого газа. С 1 декабря 2008 года и до сегодняшнего дня действуют тарифы, установленные НКРЭ 25 октября прошлого года.

Так, потребители первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, платят в среднем 495 грн. за 1 тыс. кубометров.

Вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс. кубометров в год в среднем платит 737 грн. за 1 тыс. кубов.

Третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем платит 1 тыс. 502 грн. за 1 тыс. кубометров.

Четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем платит за 1 тыс. кубометров 1 тыс. 794 грн.

Теперь же НКРЭ предлагает упростить дифференциацию розничных цен на газ для населения и поэтапно их повышать, начиная с февраля этого года. Комиссия считает целесообразным оставить вместо 4-х только 2 группы потребителей, отказавшись от их деления в зависимости от объемов потребленного газа. Теперь в первую группу должны войти те, кто использует газ для приготовления пищи и подогрева воды. Вторая группа отводится под, так называемых, комплексных потребителей, использующих газ не только на кухне, но и для отопления своего жилья. При этом цену на газ для второй группы предлагается приравнять к цене газа, отпускаемого предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

В своем письме НКРЭ предлагает провести повышение розничных цен на газ для населения в 2 этапа - с 1 февраля и с 1 мая.

На первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается повысить на 25% - до 618,75 грн. за 1 тыс. кубометров, для комплексных потребителей второй группы – установить на уровне 872,78 грн. тыс. кубометров, что будет соответствовать цене газа для предприятий ТКЭ.

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается вновь повысить на 25% - до 773,44 грн. за 1 тыс. кубометров, для потребителей второй группы – установить на уровне 1 тыс. 273 грн. за 1 тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагается установить для теплокоммунэнерго.

В письме отмечается, что при формировании новой системы тарифов НКРЭ приняла во внимание необходимость сбалансирования в 2009 году финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» при закупке природного газа и его реализации для нужд населения и теплокоммунэнерго. И с этим аргументом нельзя не согласиться, ведь даже, несмотря на грядущее подорожание, газ, поступающий в дома украинцев, будет оставаться дотационным и в текущем году. В госбюджете-2009 для покрытия разницы между ценой закупки импортного газа для ТКЭ и фактическими ценами, по которым газ отпускается теплоснабжающим организациям, предусмотрена дотация в объеме 1 млрд. 600 млн. грн.

Газовая уравниловка Из приведенных выше данных видно, что от упрощения системы тарификации могут пострадать те, кто относится сегодня к первой и второй категориям. Согласно данным НАК «Нафтогаз Украины», по итогам 11 месяцев 2008 года в первую категорию (до 2,5 тыс. куб. м газа в год) вошли 57% украинских потребителей газа. Ко второй категории (2,5 – 6 тыс. кубометров газа в год) принадлежит 41% потребителей. Вместе с тем, первая и самая массовая категория после введения новой системы дифференциации цен будет разделена по новому признаку – украинцы, использующие газ для приготовления пищи и подогрева воды, образуют первую группу. Те же, кто, хотя и не превышает объемов потребления в 2,5 тыс. кубов в год, но отапливают свое жилье с помощью газа, автоматически попадут во вторую – группу комплексных потребителей. Расходы этих людей по оплате газа, начиная с 1 мая текущего года, возрастут с 495 грн. за 1 тыс. кубометров до 1 тыс. 273 грн. за 1 тыс. куб. м. или более чем в 2,5 раза. Согласитесь, что в условиях экономического кризиса это серьезный удар по бюджету средней украинской семьи, «опрометчиво» перешедшей на индивидуальное газовое отопление или проживающей в частном секторе и лишенной альтернативных вариантов для обогрева собственного дома. Оплата за газ для «бывшей» второй категории может составить с 1 мая все те же 1 тыс. 273 грн. за тысячу кубометров, что близко к двукратному увеличению цены за весьма короткий период.

При этом компанию им составят 2% потребителей, которые по итогам января-ноября 2008 года находились в третьей и четвертой группах (6 – 12 тыс. куб. м газа в год и более 12 тыс. куб. м газа в год, соответственно). Экономия третьей категории, платившей 1 тыс. 502 грн., хотя и составит почти 230 гривень на 1 тысяче кубометров газа, все-таки не идет ни в какое сравнение с безусловным фаворитом – категорией №4. Именно эта группа, ежегодно потребляет свыше 12 тыс. кубометров газа. Понятно, что столь значительные объемы, в основном, идут на отопление жилья, площадь которого составляет не менее 250 квадратных метров. Подобное жилье могут позволить себе далеко не бедные люди. Как раз о них НКРЭ и проявила неожиданную «заботу», предлагая снизить стоимость 1 тыс. куб. м газа для этой категории с 1 тыс. 794 грн. до 1 тыс. 273 грн. за тысячу кубометров, или на 521 гривню. Конечно, потребителей категорий №3 и №4 несравнимо меньше, чем 1-й и 2-й категорий, однако, от этого степень несправедливости по отношению к ним меньше не становится.

Как не старайся быть беспристрастным, но первое, что приходит на ум, когда пытаешься понять причины, по которым НКРЭ выступила с подобной инициативой – это элементарная лень украинских газотрейдеров, представленных обл - и горгазами. Им просто надоело высчитывать, кому и сколько платить за газ в каждой из четырех категорий. Вот они и упросили НКРЭ облегчить им жизнь и упростить дифференциацию розничных цен.

Рост цен на газ для населения - процесс необратимый и возмущаться тут нечему, однако, подобные упрощения вряд ли останутся незамеченными рядовыми потребителями. За два года действия нынешней системы розничных цен на газ, они смогли определить для себя оптимальный режим его потребления. Так, по данным того же «Нафтогаза», первая категория в течение двух лет увеличилась на 14% потребителей, которые перешли в нее из второй за счет снижения объемов потребления газа до менее 2,5 тыс. куб. м. в год. И опять таки, это те люди, которые газом «греются». Теперь для них не оставили выбора, что 2,5 тыс. кубометров в год, что 25 тысяч кубов – цена 1 тысячи кубометров абсолютно одинаковая. Как минимум, такой подход к тарификации можно назвать непродуманным, а как максимум – дополнительным фактором дестабилизации и без того взрывоопасной социальной обстановки в стране.

Сейчас абсолютно не подходящий момент для включения в действие рыночной логики, согласно которой купивший больше может рассчитывать на законную скидку. Все вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой, в Украине всегда были крайне политизированы. НКРЭ дает в руки популистов-оппозиционеров прекрасный аргумент для того, чтобы лишний раз напомнить народу – «вот видите, как при нас хорошо было, а они что вытворяют».

Инициатива НКРЭ мера болезненная, но необходимая?.. Комментируя по просьбе УНИАН предложения НКРЭ, директор Института экономических исследований Игорь Бураковский отметил, что любая схема, предполагающая диверсификацию потребителей, по умолчанию, является дискриминационной, в ней так или иначе будут проигравшие и выигравшие. «Установление разных уровней потребления и, соответственно, разных уровней оплаты газа или любого другого товара или услуги является произвольным, так как нет объективных критериев для определения категорий потребителей».

К тому же, по мнению эксперта, если речь идет о многоуровневой дифференциации, то могут возникнуть чисто технические сложности с ее внедрением. «Чем более простые правила дифференциации, тем более эффективной будет схема, по ней будет проще производить расчеты», - сказал он и добавил: “Что касается схемы, предложенной НКРЭ, то реально оценить ее эффективность мы сможем только после того, как она заработает. Конечно, было бы хорошо, если бы подобные нововведения внедрялись не в условиях кризиса, а в более или менее спокойной ситуации. Это позволило бы минимизировать вероятность социальных протестов в случае возможных ошибок при составлении новых схем дифференциации цен. Поэтому аварийно-пожарные меры в условиях экономического кризиса всегда будут критикуемыми”.

В этой связи И.Бураковский считает целесообразным рассмотреть вопрос о том, кто реально может пострадать от введения новой схемы и как им можно помочь. «Для этого необходимо понимание того, кто в Украине является действительно бедным и таким людям предоставлять денежные трансферты. Тем не менее, наша идея о дифференциации потребителей по непонятному признаку и создании множества групп, пользующихся теми или иными социальными льготами, это путь в никуда и такую систему нужно ломать. Конечно, слом этой системы будет очень болезненным и непопулярным, но другого пути нет», – убежден эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, параллельно с внедрением двухуровневой схемы тарификации газа для населения необходимо глубоко и комплексно изучить картину объемов потребления газа или других энергоносителей различными категориями потребителей. «В противном случае у нас будут возникать проблемы. Нельзя забывать и том, что объемы потребления имеют определенные тенденции - когда холодно потребление газа растет, в теплое время года оно падает, и это также следует учитывать при установлении тарифов», - уточнил собеседник агентства.

Еще одним важным аспектом данной проблемы И.Бураковский считает вероятность того, что новации в системе оплаты газа могут привести к переходу потребителей на альтернативные виды отопления. «Таким образом, реформирования потребует вся система энергопотребления в Украине. Важнейшей составляющей при этом должно стать внедрение измерительной аппаратуры – газовых счетчиков, что позволит четко определять объемы потребления газа каждым пользователем», - подчеркнул эксперт.

Подытоживая он еще раз отметил, что «одной из серьезных проблем в украинской экономике всегда оставалось перекрестное субсидирование – оплата пассажирских перевозок по железной дороге дотировалась за счет стоимости железнодорожных грузоперевозок. То же самое касалось и потребления газа – более высокие ставки для промышленных предприятий компенсировали экономически неоправданные ставки для потребителей – домохозяйств. Отказ от такой системы является абсолютно правильным, подобный подход можно наблюдать за рубежом, где повсеместно стараются отказаться от кросс-субсидирования», - сказал И.Бураковский.

Антон ЛОСЕВ (УНИАН)