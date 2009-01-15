ЕС готов к участию в газовом саммите

Европейский Союз готов принять участие в газовом саммите.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНТБЕРГЕР.

По его словам, в саммите могут принять участие министр промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Мартин РЖИМАН и комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

По его словам, главной задачей представителей Евросоюза будет оказание помощи России и Украине в поисках долгосрочного решения вопроса относительно снабжения газа.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести 17 января саммит стран-потребителей и транзитеров газа в Москве.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности принять участие в саммите, если он состоится не в Москве, а в одной из европейских стран.