Газовый конфликт может привести к техногенной катастрофе

Существует большая опасность возникновения техногенной катастрофы в Украине.

Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Юрий БОЙКО (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.БОЙКО отметил, что в газотранспортной системе Украины при загруженности 1 млрд. кубометров газа давление в сетях составляет 75 атмосфер.

По его словам, «это рабочее давление».

Он отметил, что на сегодня в сетях есть лишь 850 млн. кубов газа и в связи с этим давление в сети упало. Ю.БОЙКО подчеркнул, что в случае, если из сети будет забрано еще 50-70 млн. кубов газа, то это приведет к тому, что автоматически компрессоры могут остановиться и ситуация «будет близка к техногенной катастрофе».

Он подчеркнул, что это «существует большая опасность», которую должно осознавать правительство. Ю.БОЙКО также отметил, что ситуация с транзитом газа сильно повлияла на имидж Украины как государства – надежного транзитера. Он подчеркнул, что сегодня без газа «полностью остались Словакия, Болгария, Греция и Сербия».

Ю.БОЙКО подчеркнул, что за 15 дней января из--за потери транзита в размере около 4,5 млрд. кубометров газа Украина потеряла прямых валютных поступлений в размере около 100 млн. долларов.