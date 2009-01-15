Добыча газа в Украине в 2008 году увеличилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в 2008 году увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, - до 19,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2007 годом, - до 3,094 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, - до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2007 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2006 годом, до 19,5 млрд. куб. м. Добыча нефти в Украине в 2007 году увеличилась на 0,3%, по сравнению с 2006 годом, до 3,265 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2007 году сократилась на 4,3%, по сравнению с 2006 годом, до 1,077 млн. тонн, а газа нефтяного попутного – на 1,1% – до 946 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».