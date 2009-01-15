Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной

Россия готова возобновить переговоры по поставкам газа для Украины по рыночным ценам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Российская сторона в очередной раз сообщила о своей постоянной готовности возобновить переговоры по поставкам газа для внутриукраинских нужд по европейским рыночным ценам», - говорится в сообщении.

Президент РФ также предлагает передать Украине технологический газ от имени международного консорциума европейских стран.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, В.ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с Президентом РФ в который раз призвал своего российского коллегу обеспечить снабжение российского природного газа европейским потребителям, для чего необходимо закачать в украинскую газотранспортную систему 330 миллионов кубометров газа.

«В свою очередь Украина гарантирует транзит всех законтрактованных российской стороной и европейскими потребителями объемов газа по своей территории», – отметил В.ЮЩЕНКО.