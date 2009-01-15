Украинская ГТС работает стабильно

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет о стабильной работе газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

«Газотранспортная система находится в хорошем состоянии, ничего ей не угрожает», - сказал О.ДУБИНА.

Также он отметил, что сейчас Украина из западных хранилищ газа поставляет в Молдавию 1,5 млн. кубометров газа в сутки.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Согласно решению ВР, Комиссия будет предоставлять украинскому обществу достоверную информацию относительно расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей, и будет осуществлять парламентский контроль и реагирование для срочного возобновления снабжения газа потребителям Украины и обеспечения возобновления транзита газа в Европу.

Председателем комиссии является народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, а ее заместителем - депутат от фракции БЮТ Александр ГУДЫМА. В ВСК вошли 11 народных депутатов. Комиссия будет действовать на протяжении двух месяцев и обнародует свой предварительный отчет на пленарном заседании 6 февраля.

Сегодня состоялось рабочее заседание указанной комиссии ВР.