Газовые переговоры следует перевести на наивысший уровень

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах считает, что все газовые переговоры должны быть переведены на наивысший уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания комиссии заявила ее председатель, народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Она сообщила, что сегодня на заседание комиссии был приглашен председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, который дал объяснения по событиям, связанным с газовыми переговорами.

«Вывод комиссии – корпоративные возможности для продолжения переговоров на газовом рынке исчерпаны. Переговоры могут быть продолжены, фактически, только на правительственном и президентском уровнях», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ заверила, что такое решение было принято консенсусно.

Она также сообщила, что комиссия получила от О.ДУБИНЫ все объяснения относительно обвинений в отборе Украиной газа, и на протяжении трех суток проанализирует их. «По результатам анализа мы предоставим информацию, действительно ли был отбор из трубы», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также заметила, что на сегодняшний день «Нафтогаз» провел перекоммутацию потоков газа в газовой трубе, которой до сих пор никогда не было.

«Но, несмотря на то, что специалисты НАК «Нафтогаз» заверяют, что техногенной опасности нет, эксперты говорят о том, что сегодня никто в Украине не может дать гарантий, как сработает эта система», - сказала она.

В то же время, по словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, О.ДУБИНА заверяет, что на данное время накачиваются необходимые объемы в газовой трубе для того, чтобы не допустить техногенной ситуации.

И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что на сегодняшний день нужно сделать все, чтобы заключить одновременно два договора – о транзите и о закупке газа. «В ином случае мы не выйдем из этой ситуации», - добавила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также сообщила, что завтра на заседание комиссии, которое начнется в 12.00, будут приглашены руководитель ДК «Укртрансгаз» Ярослав МАРЧУК и министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.