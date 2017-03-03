"Укртатнафта" выставила на аукцион "Украинской энергетической биржи" первые партии нефтепродуктов

Компания-оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавской обл.) выставила на электронные аукционы на площадке "Украинской энергетической биржи" первые партии нефтепродуктов. Этого удалось достичь благодаря наращиванию переработки нефти и диверсификации ее поставок на завод. Об этом корреспонденту УНИАН, сообщили заместитель главы Биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" Алексей Ластовец и первый заместитель председателя правления "Укртатнафты" Алексей Плакасов.

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"Самый большой национальный производитель топлива - Кременчугский НПЗ начал реализацию своих нефтепродуктов на нашей бирже. Теперь мы можем смело говорить о том, что у нас на бирже продается 100% нефтепродуктов отечественного производства, что позволит сформировать единый ценовой индикатор для украинского топлива и сделает рынок максимально прозрачным и конкурентным", - отметил Ластовец.

Также он добавил, что "Укртатнафта" проводит как спотовые торги (с передачей права собственности в момент сделки – УНИАН), так и торги с привязкой к котировкам мировых ценовых агентств Platt's и Agrus, что позволяет заключать сделки по рыночным ценам в корреляции к трендам на международных рынках.

"Мы выбрали оптимальный инструмент сбыта - аукционы УЭБ, которые зарекомендовали себя в реализации нефтепродуктов украинского и зарубежного производства. Это будут спотовые и термовые контракты (долгосрочные сделки – УНИАН)", - сказал Плакасов.

Также он добавил, что "Укртатнафта" намерена ежемесячно продавать 20-30 тысяч тонн бензинов и дизельного топлива на украинском рынке в 2017 году.

"Часть объемов будет реализовано на площадке "Украинской энергетической бирже", - отметил Плакасов.

По его словам, выпуск дополнительных объемов (на 30-40%) топлива на Кременчугском НПЗ стал возможен благодаря диверсификации поставок сырья, в частности импорта нефти по морю.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года "Укртатнафта" полностью перешла на выпуск дизельного топлива экологического класса Евро-5, а в конце сентября 2016 года главный технолог Кременчугского НПЗ Юрий Голич сообщил, что компания после закупки и запуска в работу нового оборудования планирует в ноябре 2017 года начать выпуск бензинов класса Евро-5.

В начале ноября прошлого года компания-оператор нефтетранспортной инфраструктуры "Укртранснафта" подписала протокол с "Укртатнафтой" о намерениях транспортировать около 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти сорта Azeri Light в год из нефтетерминала в порту "Южный" до Кременчугского НПЗ.

В средине февраля компания начала выпуск бензинов, которые соответствуют экологическому классу Евро-5, чего удалось достичь благодаря технической модернизации НПЗ и переработке низкосернистой нефти Azeri Light.

Справка УНИАН. "Укртатнафта" создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Сегодняшняя мощность переработки нефтяного сырья на предприятии составляет около 10,5 миллиона тонн в год. На Кременчугском НПЗ производятся светлые нефтепродукты (бензины марок А-92 и А-95, дизельное топливо и реактивное топливо), темные нефтепродукты – мазут и битум, а также сжиженный газ.