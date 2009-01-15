КГГА намерена повысить тарифы для населения за отопление

Киевская городская госадминистрация намерена повысить тарифы для населения на отопление на 29%, холодное водоснабжение - на 70% и горячее водоснабжение - на 60%.

Соответствующие проекты распоряжений обнародованы на официальном веб-портале городской власти. Замечания относительно этих документов будут приниматься столичной властью до 14 февраля с.г. Документом „Об утверждении тарифов на тепловую энергию и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и поставкам горячей воды для населения” предлагается установить тарифы на централизованное отопление для населения при отсутствии домовых средств учета тепловой энергии в размере 2,06 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади (сегодня 1,6 грн. за 1 кв. м); на горячее водоснабжение при наличии квартирного или домового прибора учета - 10,7 грн. за 1 кубометр, водоотвод - 1,08 грн. за 1 кубометр (сегодня 6,84 грн. и 0,54 грн. за 1 кубометр соответственно); на горячее водоснабжение при отсутствии прибора учета - 37,45 грн. и водоотвод 3,78 грн. на 1 человека в месяц (сегодня, соответственно, 24 грн. и 1,89 грн. на 1 человека).

Другой проект распоряжения „О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованным поставкам холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения” предусматривает тариф на холодное водоснабжение при наличии квартирного или домового прибора учета в размере 1,48 грн. за 1 кубометр и 1,08 грн. за 1 кубометр – за водоотвод (сегодня, соответственно, 0,94 грн. и 0,54 грн. за 1 кубометр); тариф на холодное водоснабжение при отсутствии прибора учета - 8,14 грн., водоотвод - 5,94 грн. на 1 человека (сегодня 5,17 грн. и 2,97 грн. за 1 кубометр, соответственно).

Подготовленными проектами распоряжений признаются утратившими действие распоряжения КГГА от 28.08.2007 № 1127 „О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованным поставкам холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды” и от 29.12.2007 №1795 „О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 28.08.2007 №1127”, а также распоряжение от 30.05.2007 №643 „Об утверждении тарифов на тепловую энергию”; от 30.07.2007 №978 „Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды”; от 28.08.2007 №1110 ”О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.07.2007 №978 „Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и поставкам горячей воды” и от 30.07.2008 №1060 „О внесении изменений и дополнений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.07.2007 №978”.

Как сообщал УНИАН, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице для населения были пересмотрены городской властью в конце 2006 и в начале 2007 г.

На сессии 25 декабря 2008 г. Киевсовет принял мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до момента принятия отдельного своего решения относительно его отмены.