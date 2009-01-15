«Нафтогаз» возмущен перекручиванием содержания документов

НАК «Нафтогаз Украины» глубоко возмущена постоянным перекручиванием содержания документов, которые посылаются в адрес ОАО «Газпром». Компания считает, что заявление спикера «Газпрома» относительно подтверждения специалистами «Нафтогаза» технической возможности транзита российского газа через ГИС «Суджа» является примером манипулирования общественным мнением и создания дополнительного ажиотажа вокруг украино-российских газовых отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Компания официально заявляет, что все варианты транзита российского газа через территорию Украины могут рассматриваться только в контексте заключения Технического соглашения, которое должно определить регламент взаимоотношений операторов газотранспортных систем России и Украины.

Как сообщалось, технически газотранспортная система Украины работает на внутренний рынок. Именно поэтому НАК «Нафтогаз Украины» не в состоянии частично принять российский газ и протранспортировать его европейским потребителям. Технические специалисты ОАО «Газпром» прекрасно понимают отмеченную ситуацию.

НАК «Нафтогаз Украины» также обращает внимание ОАО «Газпром», что этические правила ведения бизнеса не позволяют обнародовать телефонные разговоры руководителей предприятий-партнеров, даже в условиях информационного противостояния.

Компания призывает представителей ОАО «Газпром» придерживаться общепринятых этических норм, по которым работает мировой бизнес.