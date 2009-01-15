В “газовом споре” Россия не права больше, чем Украина.

К такому заключению пришло Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на статьи в ряде британских изданий.

По сообщению, газета “Таймс” (от 15 января) в статье ”Газовый кризис – высшая школа Путина по потере друзей и отпугиванию соседей” отмечает, что, то, как премьер РФ Владимир ПУТИН справляется с газовым спором, является бессмыслицей. В.ПУТИН нашел самый действенный путь превращения так называемой зоны влияния России в зону стран, которые не доверяют ей или презирают ее, а также срочно ищут пути уменьшения зависимости от нее, пишет издание и продолжает: “Если Россия умудрилась оттолкнуть даже Болгарию, своего самого заядлого адвоката в ЕС – однако на этой неделе жесткого критика – то у нее действительно проблемы”.

По мнению издания, в этом споре Россия не права больше, чем Украина. В результате государства, которые считали себя союзниками России «или же, по крайней мере, уважаемыми покупателями, в настоящее время свирепствуют. Хотя последние высказывания премьер-министров Словакии и Болгарии и нельзя сравнить со швырянием ботинка в президента БУША, учитывая верноподданость, которой господин ПУТИН ожидает от бывшего советского блока, они приближаются к этому”, пишет “Таймс”.

Как считает издание, предупреждая Украину, что „время подарков исчерпано”, “Президент МЕДВЕДЕВ иллюстрирует ошибку России. Более эффективно, чем ЕС и НАТО, он напомнил Украине и всем другим государствам советского блока, почему им нужно искать друзей на Западе, а не Востоке”.

В статье „Путин разбудил нас – мы уязвимы перед шантажом” газета пишет, что утверждение России о том, что газ появится, как только Украина его прокачает, является типичным приемом КГБ. “Церемониальное открытие вентилей, которые “Газпром” никогда не должен был закручивать, было не более чем пропагандистским приемом. Чтобы пропустить мизерный ручеек газа, который прекратился через несколько часов, Украина должна была бы перекрыть тепло своим гражданам. Поток газа возобновится лишь тогда, когда Владимир ПУТИН решит, что уже успешно “повесил всех собак” на Украину. Он сделал то, чего не осмеливался делать ни один советский лидер – превратить главную национальную ценность в инструмент шантажа”, пишет газета.

По мнению журналистов издания, необходимо забыть о „коммерческом споре”, во что пытаются поверить в ЕС. Этот конфликт является „холодной войной” Кремля против мечты Украины принадлежать к Западу.