Порошенко рассчитывает, что Украина выиграет дело против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украина выиграет газовый спор с российским "Газпромом", рассмотрение которого ведется в Арбитражном суде Стокгольма. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"Украина 8 лет переплачивала за газ. А сейчас мы пошли в суд. И должны выиграть", - цитирует Порошенко его пресс-секретарь.

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Как сообщил УНИАН, Украина в лице национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.

Решения по обоим контрактам, как ожидается, будет принято в первой половине текущего года.