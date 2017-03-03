Порошенко рассчитывает, что Украина выиграет дело против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже
Президент отметил, что Украина восемь лет переплачивала за газ, а сейчас пошла в суд и должна выиграть.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украина выиграет газовый спор с российским "Газпромом", рассмотрение которого ведется в Арбитражном суде Стокгольма. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.
"Украина 8 лет переплачивала за газ. А сейчас мы пошли в суд. И должны выиграть", - цитирует Порошенко его пресс-секретарь.
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Как сообщил УНИАН, Украина в лице национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.
Решения по обоим контрактам, как ожидается, будет принято в первой половине текущего года.
Україна 8 років переплачувала за газ, а зараз ми пішли в суд. І маємо виграти. - Порошенко pic.twitter.com/nXVcQWmrnl— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 березня 2017 р.