В Украине необходимо создать энергетическую биржу - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала "Интер", передает ТСН.

"Нам нужно построить абсолютно прозрачный рынок угля. И наша задача - построить энергетическую биржу, на которой и импортируемое уголь, и наш уголь будет продаваться в рыночных условиях. Это для нас является принципиально важным", - подчеркнул премьер-министр.

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С 2016 года благодаря соответствующим решением правительства "Укргаздобыча" работает на энергетической бирже, отметил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует, что в марте 2017 года запасы дефицитного антрацита, который через блокаду зоны АТО продолжает поступать только на Луганскую ТЭС (м. Счастье, Луганская обл.) частного энергохолдинга ДТЭК, сократятся на 43,9% - до 513,1 тыс. тонн.