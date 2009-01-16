Путин: Украина просила передать ей 1,7 млрд. куб. м технологического газа

Премьер-министр России Владимир ПУТИН на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ и руководителем ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Паоло СКАРОНИ заявил, что Украина попросила Россию передать ей, а не продать 1,7 миллиарда кубометров технологического газа, сообщает РИА “Новости”.

"Им (Украине) нужен газ для обеспечения компрессорной станции - 1 миллиард 560 миллионов (кубометров) в первом квартале 2009 года. Всего – 1,7 миллиарда кубометров. Украинская сторона обратилась со странным предложением передать им в собственность – передать, а не купить", - сказал В.ПУТИН.

По его словам, Москва предлагает Европе "разделить риски транзита и организовать международный консорциум, который мог бы приобрести у "Газпрома" необходимый объем газа и немедленно направить на Украину для обеспечения транзита газа в Европу".

Глава Eni положительно оценил предложение РФ. "Я думаю, что речь идет о конструктивном предложении", - сказал П.СКАРОНИ.

По его словам, речь идет об "инновационном предложении". "К тому же, в этом предложении нет ничего политического... Речь идет о чистом бизнесе", - отметил глава итальянской нефтегазовой группы.