Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть на мировых рынках в четверг продемонстрировали спад, сообщает в пятницу агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,88 доллара - до 35,40 доллара за баррель.

Снижение стоимости нефти произошло на фоне обнародования доклада правительства США накануне, свидетельствующего о продолжающемся увеличении запасов сырья в стране, что говорит, в свою очередь, о снижении спроса на нефть и топливо, отмечает агентство.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,39 доллара - до 44,69 доллара за баррель.