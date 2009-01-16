Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа
Чтобы разделить риски за транзит
Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера во время телефонной пресс-конференции пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ.
“Россия не готова брать на себя все риски за поставки, а потому предложила партнерам разделить их”, - сказал он.
По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. В ближайшее время “Газпром” предложит приобщиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в том числе E.On и Ruhrgas.
“Газ будет принадлежать консорциуму, и это будет своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал спикер российского премьера.
Он отметил, что пока цена технологического газа не обсуждается.
“Если консорциум будет создан, то цену можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.
Как сообщал УНИАН, вчера президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран.