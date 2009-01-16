Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера во время телефонной пресс-конференции пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ.

“Россия не готова брать на себя все риски за поставки, а потому предложила партнерам разделить их”, - сказал он.

По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. В ближайшее время “Газпром” предложит приобщиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в том числе E.On и Ruhrgas.

“Газ будет принадлежать консорциуму, и это будет своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал спикер российского премьера.

Он отметил, что пока цена технологического газа не обсуждается.

“Если консорциум будет создан, то цену можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран.