Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит.

Украина попросила Россию передать ей 1,7 миллиарда кубометров технологического газа, Москва предлагает Европе разделить риски транзита и создать международный консорциум, который приобретет у "Газпрома" необходимое для возобновления транзита топливо, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В своей подмосковной резиденции Путин встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и руководителем ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Паоло Скарони.

"Им (Украине) нужен газ для обеспечения компрессорной станции - 1 миллиард 560 миллионов в первом квартале 2009 года. Всего - 1,7 миллиарда кубометров. Украинская сторона обратилась со странным предложением передать им в собственность, передать, а не купить", - сказал премьер.

"Мы предлагаем европейским партнерам разделить риски транзита и организовать международный консорциум, который мог бы приобрести у "Газпрома" необходимый объем газа и немедленно направить на Украину для обеспечения транзита газа в Европу", - заявил Путин.

Глава Eni положительно оценил предложение РФ.

"Я думаю, что речь идет о конструктивном предложении", - сказал Скарони.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВвчера во время телефонной пресс-конференции сообщил: “Россия не готова брать на себя все риски за поставки, а потому предложила партнерам разделить их”.

По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. При этом, он сообщил, что в ближайшее время “Газпром” предложит приобщиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в том числе, E.On и Ruhrgas.

“Газ будет принадлежать консорциуму, и это буду своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал спикер российского премьера.

Он отметил, что пока цена технологического газа не обсуждается.

“Если консорциум будет создан, то цену можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран.