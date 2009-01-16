Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа
Россия не готова брать на себя все риски за поставки газа, а потому предлагает разделить их
Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит.
Украина попросила Россию передать ей 1,7 миллиарда кубометров технологического газа, Москва предлагает Европе разделить риски транзита и создать международный консорциум, который приобретет у "Газпрома" необходимое для возобновления транзита топливо, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
В своей подмосковной резиденции Путин встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и руководителем ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Паоло Скарони.
"Им (Украине) нужен газ для обеспечения компрессорной станции - 1 миллиард 560 миллионов в первом квартале 2009 года. Всего - 1,7 миллиарда кубометров. Украинская сторона обратилась со странным предложением передать им в собственность, передать, а не купить", - сказал премьер.
"Мы предлагаем европейским партнерам разделить риски транзита и организовать международный консорциум, который мог бы приобрести у "Газпрома" необходимый объем газа и немедленно направить на Украину для обеспечения транзита газа в Европу", - заявил Путин.
Глава Eni положительно оценил предложение РФ.
"Я думаю, что речь идет о конструктивном предложении", - сказал Скарони.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВвчера во время телефонной пресс-конференции сообщил: “Россия не готова брать на себя все риски за поставки, а потому предложила партнерам разделить их”.
По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. При этом, он сообщил, что в ближайшее время “Газпром” предложит приобщиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в том числе, E.On и Ruhrgas.
“Газ будет принадлежать консорциуму, и это буду своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал спикер российского премьера.
Он отметил, что пока цена технологического газа не обсуждается.
“Если консорциум будет создан, то цену можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.
Как сообщал УНИАН, вчера президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран.