Ющенко: Украина готова пока бесплатно прокачивать газ в Европу

Украина до момента заключения соглашения с Россией о цене на газ и ставке на транзит готова бесплатно осуществлять прокачку газа европейским потребителям.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, доставка газа в страны ЕС является заданием номер один. «Все коммерческие, конфликтные вопросы отложим в сторону. Это не так важно сегодня для европейского потребителя», - отметил Президент Украины.

«Желание, воля, которые от имени Украины я привез в Европу, должны засвидетельствовать нашим европейским друзьям: Украина - друг Европы, Украина делает все, чтобы обеспечить в невозможных условиях выполнение функций поставки российского газа», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что украинские государственные гарантии уже официально направлены в адрес российской стороны.

По его словам, вопрос теперь состоит только в наличии политической воли, необходимой для его решения. «Мы сегодня просим российскую сторону об одном - открыть полноконтрактную поставку газа, как того требует соответствующее техническое соглашение. Украина гарантирует транзит этого газа», - отметил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что Украина полностью рассчиталась за газ, который был поставлен ей в 2008 году, и подчеркнул, что наше государство в прошлом году, а также с 1 января 2009 не осуществляла несанкционированный отбор газа.

«Я хочу, чтобы это знали все: Украина не крала и не крадет газ. Если этот вопрос остается таким острым, мы еще раз обращаемся к Еврокомиссии по поводу создания специальной комиссии, которая изучила бы вопросы, связанные с поставками российского газа, выполнением Украиной функций транзитера и самое главное - могла бы дать оценку по поводу отбора или не отбора Украиной газа из российских поставок в Европу», - сказал Президент.

Отметим, 15 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что европейские эксперты подтверждают отсутствие фактов несанкционированного отбора Украиной российского газа.

«Европейские эксперты проанализировали поставку газа с самого первого дня и подтвердили, что Украина не взяла несанкционированно газа для внутренних потребностей. Весь газ был использован в качестве технического газа для дальнейшей прокачки. Это еще раз подтверждает, что Украина занимает честную и логичную позицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что украинская сторона с первого дня конфликта заняла конструктивную позицию в переговорах с Россией и готова их продолжать на основе меморандума, подписанного 2 октября 2008 года премьер-министрами Украины и России.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что европейские эксперты подтвердили факт технической невозможности прокачки газа через те станции, которые были определены Россией.