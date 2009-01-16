”Южный поток”: российский газ в ЕС в обход транзитных стран

Для Европы из всех имеющихся альтернатив газопровод South Stream ("Южный поток") - пока самая далекая перспектива. "Южный поток" планируется проложить по маршруту Россия-Италия, передает Немецкая волна.

Морской участок газопровода South Stream должен пройти по дну Черного моря до побережья Болгарии, что позволит обеспечить поставки российского газа по новому маршруту, не через Турцию, Украину и Белоруссию, как это происходит сейчас, а напрямую из России в Евросоюз.

"Это благотворно скажется на регионах, через которые будут пущены трубы", - уверен эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Роланд Гётц (Roland Götz), - "поставлять газ в Болгарию, Грецию и Италию станет проще".

Самые густые сливки предстоит все же снять инициатору проекта – российскому "Газпрому". Ведь, как подчеркивает Роланд Гётц, этот газопровод, как и "Северный поток", имеет стратегическое значение. Он открывает путь для поставок газа в обход транзитных стран. Однако "голубое топливо" будет поступать из прежних источников. "Поэтому на объемы поставок в Евросоюз этот проект влияния почти не окажет", - отмечает эксперт.

Главное отличие "Южного потока" от других альтернативных проектов в том, что он дает "Газпрому" возможность диверсифицировать поставки газа в Европу в отличие, например, от проекта "Набукко". Этот газопровод рассчитан на диверсификацию импорта газа европейскими странами. Прямыми конкурентами эти проекты считать не стоит.

Кроме того, как отмечает Роланд Гётц, на повестке дня стоят пока два ключевых вопроса: это вопрос финансирования и вопрос строительства "Южного потока". К настоящему моменту подписано только соглашение о намерениях между "Газпромом" и итальянским партнером - компанией Eni. Как утверждают стороны, строительство должно вскоре начаться – в 2010 году. "Но в условиях финансового кризиса участники проекта могут поставить под вопрос его рентабельность", - считает эксперт.

Выгоды ожидает для себя Сербия, через которую может пройти сухопутный участок трубопровода. Цена, которую "Газпром" предложил за контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) – а это 400 миллионов евро, - многим экспертам показалась заниженной. Согласно планам "Газпрома", новый трубопровод должен соединить Россию и центральную Европу через акваторию Черного моря и ряд южноевропейских государств, в том числе и Сербию.

Эксперты в Белграде пока воздерживаются от каких-либо оценок относительно преимуществ, которые страна может получить от сотрудничества с Россией в этом проекте и в энергетической сфере в целом. По некоторым подсчетам, Сербия сможет зарабатывать ежегодно около 300 миллионов евро только на транзите газа по своей территории.

Берлинский эксперт Роланд Гётц подчеркивает, что политические и экономические интересы не всегда удается четко развести. Однако, по его словам, в этом случае речь идет, прежде всего, об экономическом эффекте. Для "Газпрома" важно обеспечить себе выход на конечного потребителя в Европе.

Румыния фигурирует сегодня как возможный участник проекта "Южный поток". Другая перспектива - это прокладка в эту страну ответвления от главной магистрали South Stream.

Подводя итоги, Роланд Гётц заметил, что "в целом для Европы этот проект не является ключевым. Европа будет получать газ из разных источников. Пропускные возможности этого трубопровода - около 30 миллиардов кубометров газа в год - это не такие уж большие объемы, от которых Европа могла бы оказаться в сильной зависимости. То же самое можно сказать и о других запланированных маршрутах".

"Иное значение имеет нынешняя инфраструктура поставок через Украину, - подчеркивает эксперт. - Ведь здесь речь идет уже о 100 миллиардах кубических метров. И нынешний газовый конфликт напомнил об этом европейцам".