Воровал ли Киев газ?

Президент Украины Виктор Ющенко предлагает создать специальную комиссию из представителей Еврокомиссии, которая выяснит, воровал ли Киев российский газ.

"Я хочу, чтобы это знали все: Украина не воровала и не ворует газ. Если этот вопрос остается таким острым, мы обращаемся в Еврокомиссию относительно создания специальной комиссии, которая бы исследовала вопрос, связанный со снабжением российского газа, выполнением Украиной функций транзитера, и главнее всего - могла бы дать оценку об отборе или не отборе Украиной газа из российских поставок в Европу", - сообщает пресс-служба заявление Президента Украины, сделанное им поздно вечером в четверг в ходе визита в Великобританию.

В.Ющенко обсудил с премьером Гордоном Брауном ситуацию с поставками российского газа в Европу и заявил, что Украина не воровала газ ни в 2008 году, ни в 2009 году.

Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могут договориться об условиях поставок газа в Украину и его транзита в страны Европы, которая покупает у "Газпрома" более четверти используемого ею "голубого топлива". Россия обвиняет Украину в воровстве российского газа и требует погасить долг по его поставкам во второй половине 2008 года. В свою очередь, Киев отвергает обвинения в несанкционированном отборе российского газа.

Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину, в результате чего многие европейские страны, прежде всего, в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства.

Утром 13 января "Газпром" пытался возобновить транзит в Европу, однако в ГТС Украины газ так и не поступил. "Нафтогаз Украины" три дня отказывал "Газпрому" в удовлетворении заявки на транзит.