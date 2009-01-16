Воровал ли Киев газ?
Ющенко предложил ЕС выяснить это
Президент Украины Виктор Ющенко предлагает создать специальную комиссию из представителей Еврокомиссии, которая выяснит, воровал ли Киев российский газ.
"Я хочу, чтобы это знали все: Украина не воровала и не ворует газ. Если этот вопрос остается таким острым, мы обращаемся в Еврокомиссию относительно создания специальной комиссии, которая бы исследовала вопрос, связанный со снабжением российского газа, выполнением Украиной функций транзитера, и главнее всего - могла бы дать оценку об отборе или не отборе Украиной газа из российских поставок в Европу", - сообщает пресс-служба заявление Президента Украины, сделанное им поздно вечером в четверг в ходе визита в Великобританию.
В.Ющенко обсудил с премьером Гордоном Брауном ситуацию с поставками российского газа в Европу и заявил, что Украина не воровала газ ни в 2008 году, ни в 2009 году.
Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могут договориться об условиях поставок газа в Украину и его транзита в страны Европы, которая покупает у "Газпрома" более четверти используемого ею "голубого топлива". Россия обвиняет Украину в воровстве российского газа и требует погасить долг по его поставкам во второй половине 2008 года. В свою очередь, Киев отвергает обвинения в несанкционированном отборе российского газа.
Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину, в результате чего многие европейские страны, прежде всего, в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства.
Утром 13 января "Газпром" пытался возобновить транзит в Европу, однако в ГТС Украины газ так и не поступил. "Нафтогаз Украины" три дня отказывал "Газпрому" в удовлетворении заявки на транзит.