В Киев прибыли президент Словакии, премьер Молдовы и глава МИД Польши

Сегодня, 16 января, в 12.00 состоится встреча по вопросам энергетической безопасности Украины, Словакии, Молдовы и Польши на уровне Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Президента Словакии Ивана ГАШПАРОВИЧА, премьер-министра Молдовы Василе ТАРЛЕВА и министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Перед этим В.ЮЩЕНКО в 11.00 проведет встречу с Президентом Словацкой Республики.