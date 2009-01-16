Президент Туркмении отреагировал на газовый конфликт

Президент Туркмении созывает международную конференцию по вопросам надежности транзита энергоносителей. Соответствующее постановление Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА опубликовано сегодня в печати. Конференцию планируется провести 23-24 апреля 2009 г.

"Вопросы транзита энергоносителей ни в коей мере не должны зависеть от спонтанно возникающих в мире политических, экономических или иных проблем", - отметил президент Туркмении на заседании правительства 15 января. "Наша цель состоит в создании международной системы сотрудничества, преследующей взаимные интересы и основанной на экономической целесообразности и здоровой конкуренции", - подчеркнул Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Апрельская конференция предполагает "подготовку на основе резолюции ООН соответствующих международных нормативных документов", отмечается в постановлении туркменского президента. Резолюция ООН "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества" была принята на 63 сессии Генеральной Ассамблеи 19 декабря 2008 г.

По официальным данным Ашхабада, углеводородный потенциал республики составляет 45,4 млрд тонн условного топлива. Разведанные запасы природного газа составляют 22,4 трлн куб. м, нефти - 20,38 млрд тонн. Программой развития нефтегазовой промышленности Туркмении на период до 2030 г. планируется довести добычу природного газа к 2015 г. до 160 млрд куб. м, из которых 125 млрд куб. м экспортировать. В рамках программы диверсификации энергетических маршрутов Туркмения осуществляет с 2007 г. строительство газопровода в Китай, а в 2009 г планируется начать реализацию прикаспийского трубопровода с увеличением на 30 млрд куб. м ежегодно экспорт газа в Россию.

В настоящее время туркменский природный газ экспортируется в соседний Иран - до 8 млрд куб м в год, и в Россию - до 45 млрд куб м - с учетом снижающейся ежегодно пропускной мощностью газотранспортной магистрали "Средняя Азия - Центр" /через Узбекистан и Казахстан/. Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины в 2008 году стоил 179,5 долл.