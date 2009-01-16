ЕС предупредил Москву и Киев

Ситуация вокруг росийско-украинского "газового" конфликта будет иметь экономические и политические последствия для России и Украины, говорится в заявлении председательствующей в Евросоюзе Чехии, сообщает РИА Новости.

"Нынешняя ситуация наносит вред доверию к России как к стране-поставщику и Украине как к стране-транзитеру (газа). Эта ситуация будет иметь финансовые, экономические и политические последствия для обеих стран", - говорится в документе.

В нем отмечается, что послы 27 стран-членов ЕС в Брюсселе поддержали предложение чешского председательства направить на "газовый" саммит в Москву министра промышленности Чехии Мартина Римана и еврокомиссара по энергетике Андриса Пиебалгса при условии участия в нем Украины.

С инициативой проведения такого форума выступил президент России Дмитрий Медведев. Саммит должен пройти в Москве в субботу, 17 января.

Дипломаты поддержали также требования чешского председательства ЕС и Еврокомиссии о незамедлительном возобновлении поставок газа в Европу и выполнении Россией и Украиной обязательств в отношении обеспечения работы наблюдательной миссии.