Польша поддерживает Украину в газовом споре с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ на пресс-конференции в Киеве.

«Сами переговоры президентов Польши и Украины (14 января – УНИАН), а также мое присутствие здесь является ответом на ваш вопрос», - сказал Р.СИКОРСКИЙ, отвечая на вопрос относительно поддержки Польшей Украины в газовом споре с РФ.

Р.СИКОРСКИЙ также отметил, что Польша поддерживает рыночные, прозрачные решения в разрешении газовых вопросов и выступает против «шантажа и монополии». Он также сказал, что его страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО подчеркнул, что украинская газотранспортная система является национальным богатством и никому не может быть передана. Он отметил, что именно с этой позиции нужно исходить при ведении переговоров, и прекратить всякие спекуляции о возможной продаже украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Р.СИКОРСКИЙ 15-16 января находится в Украине с официальным визитом.