Украина значительно увеличила добычу газа

В Украине по состоянию на 16 января были приняты все меры для увеличения собственной добычи газа – сейчас ежесуточно в стране добывается 61,9 млн. кубометров голубого топлива.

Об этом сообщил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на встрече, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Руководитель «Нафтогаза» особо отметил, что фактически речь идет о том, что с начала месяца собственная добыча значительно увеличилась и составляет вместо запланированных 586 млн. кубометров 860 млн. кубометров.

Информируя главу государства о ситуации, которая сложилась с газообеспечением Украины на текущий момент, О.ДУБИНА заверил В.ЮЩЕНКО, что на сегодняшний день проблем с обеспечением населения и предприятий газом в Украине нет – в целом страна потребляет 253 млн. кубометров газа в сутки.