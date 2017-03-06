Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, - инвесторы отыгрывают опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:30 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% - до 55,70 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,43% - до 53,10 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 3 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 2 штуки, или на 0,27%, до 756 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 267 штук, или на 54,6%. Число нефтяных буровых за неделю выросло на семь штук, или на 1,16% - до 609 единиц, газодобывающих – снизилось на пять, или на 3,31%, до 146 штук.

"На рынки также продолжает влиять опубликованная в четверг статистика по добыче нефти в России. Среднесуточная добыча нефти в РФ выросла в феврале 2017 года в годовом выражении на 1,9% - до 11,109 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки отсчета в соглашении ОПЕК и стран вне организации по сокращению добычи, добыча снизилась на 138 тысяч баррелей", - подчеркивает издание.

"Ожидания рынка, что Россия сократит добычу нефти, еще не реализовались. Может быть... это случится, когда они (Россия - ред.) оценят, насколько серьезно члены ОПЕК придерживаются запланированных сокращений добычи", - цитирует газета The Wall Street Journal директора Commtrendz Risk Management Гнанасекара Тиагараяна (Gnanasekar Thiagarajan).

РФ в рамках венских договоренностей обязалась в течение первого полугодия 2017 года поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки - до 10,947 миллиона баррелей с октябрьских 11,247 миллиона баррелей.