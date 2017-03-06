На нефтегазоносный шельф оккупированного Крыма позарилась сомнительная фирма - СМИ

Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака, хотя ряд источников связывают "Новые проекты" с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, передает КоммерсантЪ.

ООО "Новые проекты" в конце прошлого года сообщило Роснедрам, что в 2017 году намерено составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая, письмо ведомству направил директор компании Антон Дорноступ, рассказали источники издания. Как указано на pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет.

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По данным "Ъ", в течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова перенаправила журналистов в Минприроды, где от комментариев отказались.

Известно, что "Новые проекты" владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо. Два собеседника издания в правительстве утверждают, что бенефициаром "Новых проектов" является украинский бизнесмен Сергей Курченко, проживающий в Москве после бегства из Украины. Но собеседник "Ъ", близкий к "Новым проектам", это отрицает. Но с Курченко, Дорноступом и Кочаговым связаться не удалось.

Ранее УНИАН сообщал, что российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма весной 2014 года незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа и снабжает им полуостров.