Запорожская АЭС планово отключила от энергосети энергоблок №2

Запорожская атомная электростанция 5 марта в 2:05 отключила от энергосети энергоблок №2 в соответствии с графиком по балансовому ограничению.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, продолжается перевод реакторной установки в состояние "горячая остановка".

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Согласно сообщению, по состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт.

Также в ведомстве отметили, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985, третий – в 1986, четвертый – в 1987, пятый – в 1989, шестой – в 1995 году.

Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общего производства электроэнергии в стране.