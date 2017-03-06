В украинских хранилищах осталось 8,2 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 25 февраля по 4 марта сократились на 1,8%, или на 154 миллионов кубометров, - до 8,232 миллиарда кубометров с 8,386 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, 4 марта из хранилищ было отобрано 16,51 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.