Запустит ли газ субботний саммит?

В преддверии «газового» саммита страсти накаляются. Замерзающие страны Европы все жестче в характеристиках нынешней ситуации и все настойчивей призывают стороны прийти к согласию, отмечая при этом обоюдную ответственность за произошедшее. Упорство России, которая в очередной раз подала заявку на прокачку газа через ГИС «Суджа» в непримлемом для Украины направлении, игнорируя при этом совершенно четкие аргументы Украины о невозможности технологически ее осуществить, приводит в смятение международных наблюдателей. Реакция Международного энергетического агентства недвузначная - Россия лишилась репутации надежного поставщика газа в Европейский союз. Нет реакции северного соседа на заявление Ющенко о том, что Украина до момента заключения соглашения с Россией о цене на газ и ставке на транзит готова бесплатно осуществлять прокачку газа европейским потребителям, как и на направленные Газпрому предложения о цене и ставке транзита. 17 января кроме саммита состоятся и вухсторонние переговоры России и Украины. Возможно, Тимошенко и Путину удастся выйти из «газового» тупика? В помощь и сегодняшнее событие в Киеве - состоится встреча по вопросам энергетической безопасности Президента Украины Виктора Ющенко, Президента Словакии Ивана Гашпаровича, премьер-министра Молдовы Зинаиды Гречаной и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского...

Хроника событий

Украина готова бесплатно качать газ в Европу Украина до момента заключения соглашения с Россией о цене на газ и ставке на транзит готова бесплатно осуществлять прокачку газа европейским потребителям. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, доставка газа в страны ЕС является заданием номер один. «Все коммерческие, конфликтные вопросы отложим в сторону. Это не так важно сегодня для европейского потребителя», - отметил Президент Украины. «Желание, воля, которые от имени Украины я привез в Европу, должны засвидетельствовать нашим европейским друзьям: Украина - друг Европы, Украина делает все, чтобы обеспечить в невозможных условиях выполнение функций поставки российского газа», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что украинские государственные гарантии уже официально направлены в адрес российской стороны.

По его словам, вопрос теперь состоит только в наличии политической воли, необходимой для его решения. «Мы сегодня просим российскую сторону об одном - открыть полноконтрактную поставку газа, как того требует соответствующее техническое соглашение. Украина гарантирует транзит этого газа», - отметил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что Украина полностью рассчиталась за газ, который был поставлен ей в 2008 году, и подчеркнул, что наше государство в прошлом году и особенно с 1 января 2009 не совершала несанкционированный отбор газа.

«Я хочу, чтобы это знали все: Украина не крала и не крадет газ. Если этот вопрос остается таким острым, мы еще раз обращаемся к Еврокомиссии по поводу создания специальной комиссии, которая изучила бы вопросы, связанные с поставками российского газа, выполнением Украиной функций транзитера, и самое главное - могла бы дать оценку по поводу отбора или не отбора Украиной газа из российских поставок в Европу», - сказал Президент.

Действия России - вызов Украине и Европе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает вызовом для Украины и Европы действия России, которая заблокировала поставки газа.

Об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с Президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

«Убежден, что это вызов для всех нас, и нам нужно найти адекватные шаги, которые обеспечили бы энергетическую безопасность стран», - подчеркнул Президент, отметив, что Словакия остается для Украины «другом и особым партнером».

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что будет найден выход из этой ситуации, хотя она достаточно сложная. «Украина достаточно выполняет все свои международные и двусторонние обязательства с Россией по транзиту газу», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что непонятными остаются действия России. «Безусловно, есть версии, отчего это происходит, но это не проблема транзита и не проблема поставок», - сказал он.

В ходе встречи председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА также проинформировал словацкую сторону о причинах и последствиях газового конфликта, сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Настойчивость» Газпрома

ОАО "Газпром" снова подало заявку в адрес НАК "Нафтогаз Украины" на осуществление транзита природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в направлении ГИС "Орловка" и ГИС "Ужгород" в тех же объемах, что и 15 января. Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Ситуация не изменилась. «Газпром» подал такую же заявку, как вчера, – на 99,2 миллиона кубометров», – сказал он. Из этого объема 13,9 млн. куб. м предназначены потребителям Молдовы, 63,1 млн. куб. м через ГИС "Орловка" – потребителям балканских стран и 22,2 млн. куб. м через ГИС "Ужгород" – потребителям Словакии.

Также, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что транзит по-прежнему невозможен, так как нет технического соглашения.

Напомним, 13, 14 и 15 января "Газпром" также подавал заявки на возобновление транзита через ГИС "Суджа" на ГИС "Орловка". "Нафтогаз" попросил "Газпром" начать поставки газа не через ГИС "Суджа", а через ГИС "Валуйки" и "Писаревка", но "Газпром" отказал в этой просьбе.

Реакция соседей Польша поддерживает Украину в газовом споре с Россией. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ на пресс-конференции в Киеве. Р.СИКОРСКИЙ также отметил, что Польша поддерживает рыночные, прозрачные решения в разрешении газовых вопросов и выступает против «шантажа и монополии». Он также сказал, что его страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения.

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ и премьер-министр Литвы Андриус КУБИЛИУС заявили, что действия России, которая использует свои энергетические ресурсы как средство политического давления, являются недопустимыми, сообщает литовское агентство новостей ELTA.

Северный сосед заявляет

Конфликт вокруг транзита газа через Украину в Европу приобрел международный характер.

Об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает радио “Свобода”.

Он выразил надежду на поддержку Европы его инициативы о созыве международной встречи по этому вопросу.

«К сожалению, этот вопрос вышел за рамки двусторонних отношений и юридического поля», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ сегодня во время церемонии вручения ему верительных грамот от послов зарубежных стран.

«Мы готовы к поиску долгосрочных решений и рассчитываем на то, что украинская сторона проявит ответственный подход, и наши европейские партнеры будут способствовать поиску необходимого решения», – заявил Президент России.

А украинский газ? В Украине на 16 января были приняты все меры для увеличения собственной добычи газа – сейчас ежесуточно в стране добывается 61,9 млн. кубометров голубого топлива. Об этом сообщил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на встрече.

Руководитель «Нафтогаза» особо отметил, что фактически речь идет о том, что с начала месяца собственная добыча значительно увеличилась и составляет вместо запланированных 586 млн. кубометров 860 млн. кубометров.

Информируя главу государства о ситуации, которая сложилась с газообеспечением Украины на текущий момент, О.ДУБИНА заверил В.ЮЩЕНКО, что на сегодняшний день проблем с обеспечением населения и предприятий газом в Украине нет – в целом страна потребляет 253 млн. кубометров газа в сутки.

«Нафтогаз» опровергает заявления «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращает внимание российских коллег на недопустимость политизации отношений в газовой сфере. В своей деятельности и отношениях с ОАО «Газпром» компания опирается сугубо на экономическую целесообразность и технологические возможности.

«Любые политические упреки в адрес руководителей компании являются такими, которые не отвечают действительности и наносят вред репутации руководства НАК «Нафтогаз Украины», – сказано в сообщении

В частности, компания отмечает, что примером таких действий является заявление заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА относительно отсутствия политического решения для возобновления поставок российского газа в Европу. «Эта информация не отвечает действительности и является очередным нарушением деловой этики ведения бизнеса», – отмечает НАК.

«Нафтогаз Украины» официально заявляет, что для возобновления поставок российского экспортного газа по территории Украины необходимо выполнение сугубо технических условий. Во-первых, НАК «Нафтогаз Украины» требует до 36 часов для перенастройки украинской ГТС, которая сейчас работает в автономном режиме. Кроме того, с целью обеспечения экспортных поставок российского природного газа через территорию Украины в штатном режиме и в необходимых объемах, необходимо использование следующих направлений:

ГИС "Ужгород" – 186,6 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Берегово" – 23,7 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Дроздовичи" – 6,1 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Орловка" – 66,3 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Теково" – 0,6 млн. куб. м в сутки;

Для потребителей республики Молдова – 12,7 млн. куб. м в сутки.

Для обеспечения транзита вышеуказанных объемов в кратчайшие сроки необходимо обеспечить прием 317 млн. куб. м в сутки российского газа, в т.ч. по направлениям:

ГИС "Писаревка" – 45 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Валуйки" – 41 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Суджа" – 186 млн. куб. м в сутки;

ГИС "Сохрановка" – 45 млн. куб. м в сутки.

Cекретариат Президента заявляет, что Украина не причастна к прекращению поставок газа в Европу

Уполномоченный на Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ надеется, что Европейский Союз с пониманием продолжает относиться к позиции Украины относительно газового конфликта. Он подчеркнул, что Украина не дала никаких оснований и не была причастна к прекращению поставок газа в Европу.

В то же время, комментируя последнее заявление Европейского Союза об ответственности как Украины, так и России, Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что позиция Европейского Союза является понятной и не впервые высказывается.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что естественно то, что Европейский Союз обеспокоен, поскольку несколько стран – членов ЕС – приближаются к очень серьезным последствиям, если поставки газа не будет возобновлены. В частности, речь идет о Словакии и Болгарии.

«Конечно, ЕС таким образом показывает, что он не пассивен (наблюдатель – УНИАН) и заинтересован как можно скорее решить создавшуюся проблему», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

С другой стороны, он заметил, что это заявление лишний раз свидетельствует, как хорошо быть членом Евросоюза, поскольку тогда страна точно знает, «что за нее кто-то вступится».

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Украина не имеет юридических обязательств по транзиту российского газа перед западными странами, но имеет политическую и моральную ответственность, от которой никогда не откажется.

Б.СОКОЛОВСКИЙ верит, что ЕС не позволит себе необдуманных действий.

Он выразил свою собственную точку зрения, что в ЕС понимают то, что если бы конфликт был разрешен несправедливо в отношении Украины, то впоследствии это могло бы произойти и с другими западными странами.

В то же время ”Газпром” снова угрожает Украине иском в Стокгольм

Адвокаты "Газпрома" в пятницу завершают процедуру подачи жалобы в Стокгольмский международный арбитраж в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Об этом заявил вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

"На сегодняшний день объем предварительного ущерба оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Судя по всему, это не окончательные цифры. В связи с этим адвокаты "Газпрома" сегодня завершают формальную подачу жалобы в Стокгольмский арбитражный суд", - сказал И.СЕЧИН.

Тимошенко завтра отбывает в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что отбывает в субботу на переговоры в Москву, чтобы достичь согласия с российской стороной относительно надежного транзита российского газа в Европу и не менее надежных поставок газа в Украину.

Об этом говорится в переданном УНИАН Управлением по связям со СМИ секретариата Кабмина заявлении премьер-министра Украины накануне визита в Москву.

Как отмечает украинский премьер, “в сложившихся условиях реализация такой задачи является сверхсложной”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “первоочередная задача правительству сейчас - обеспечить возобновление транзита российского газа в Европу. Это нужно прежде всего для Украины, ведь наш имидж как транзитного государства сейчас подорван, существует угроза физического разрушения нашей газотранспортной системы в случае невозобновления транзита”.

“Уверенности, что переговоры о поставках газа в Украину успешно завершатся в ближайшей перспективе, мне добавляют наличие октябрьского Меморандума руководителей правительств Украины и России, а также запасы газа, которые мы накопили в подземных хранилищах. Это – основа для переговоров, которая к тому же уже позволила нам продержаться несколько недель, не взяв для собственных потребностей ни одного - подчеркиваю, ни одного! - кубометра чужого газа. А кроме того, накопленный в хранилищах газ дает время для переговоров относительно условий поставок газа в Украину. Хочу отметить, что правительство Украины не связывает вопрос заключения соглашения о поставках природного газа для Украины с вопросом возобновления транзита газа в Европу. Это было бы безосновательно и несправедливо”, - сказала премьер-министр Украины и отметила: Правительство берет на себя всю полноту ответственности за преодоление не нами инициированного кризиса в газовых отношениях с Россией”.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз утверждает, “что до 30 декабря 2008 года на уровне премьер-министров Украины и России были согласованы все взаимовыгодные условия поставок газа в Украину и осуществления транзита российского газа в Европу, но за два последних дня года подключились все политические силы Украины, которые коррупционно взаимосвязаны с теневым посредником „РосУкрЭнерго”, и через свои возможности разрушили подписание всех контрактов, разрушили так тяжело настроенный переговорный процесс”. “Это дело разрушения украинские политики продолжают и сегодня. Я этому положу конец в ближайшие дни”, - подчеркнула премьер.

Она отметила, что “для того чтобы действовать эффективно и ответственно, в газовой дипломатии будет только одна правительственная линия, которая и будет неуклонно воплощаться в жизнь”. “Я не позволю никому в параллельном режиме управлять переговорным процессом и руководить „Нафтогазом” для его срыва. Проще говоря, мне нужны две вещи: чтобы в колеса не вставляли палок, а в спину – нож. В этом контексте последние заявления отдельных работников Секретариата Президента в мой адрес не усиливают позиций украинского правительства на переговорах в России, они не украшают имиджа Украины в Европе. Я никогда не буду отвечать на них, а только обращаюсь к Президенту с просьбой, хотя бы на несколько дней лишить свободы нечестного слова своих безответственных клерков”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “после того, как на газовой ниве себя попробовали все, кто только мог, сегодня мы вернулись к тому, от чего отошли две с половиной недели назад: газовую проблему должно решать правительство. Разница лишь в том, что теперь это должны делать в значительно худших условиях”.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что “основные принципы переговоров будут такие: никаких посредников; прямые отношения между „Нафтогазом” и „Газпромом”; взаимовыгодные цены на газ и транзит; никаких разговоров относительно возможности приватизации или любых других форм отчуждения украинской газотранспортной системы; весь российский газ, направленный в европейские страны, до грамма будет отдан Европе”.

“Речь идет о необходимости компромисса ради сохранения добрых отношений Украины и России, а также репутации обеих стран в Европе. Я верю, что такой компромисс будет найден”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Ющенко и Пибалгс обсудили ход переговоров с Россией

Состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства проинформировал собеседника о состоянии дел в переговорах с Российской Федерацией по возобновлению поставок газа.

Комиссар Еврокомиссии А.ПИБАЛГС предложил временный механизм обеспечения поставок газа с привлечением европейских газовых копаній, которые бы, в свою очередь, решили вопрос поставок технологического газа.

Президент Украины отметил, что вопрос поставок природного газа в Украину, а также вопросы транзита взаимоувязаны и должны рассматриваться в одном пакете.

Глава Украинского государства подтвердил готовность детально рассмотреть предложения, которые сейчас готовят европейские газовые компании.

Россия, создавая международный консорциум, хочет привязать Европейский Союз к газовой трубе

Об этом заявил в интервью агентству “Франс-пресс” главный стратег российского банка “Уралсиб” Крис ВИФЕР.

“Привязать ЕС к газовой трубе и сделать еще более близким к российской границе”, - сказал эксперт.

По его словам, идея с консорциумом является частью плана России, направленного на то, чтобы превратить ЕС в посредника. “Это ни что иное, как часть плана России, чтобы привлечь Европейский Союз ко всему этому процессу экспортирования газа из России в ЕС”, - отметил К.ВИФЕР.

Саркози отказался приехать в Москву

Президент Франции Николя САРКОЗИ отказался приехать в Москву на «газовый» саммит.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Франции в Москве.

«Прибытие в Москву Президента Франции на саммит, посвященный решению газового конфликта, не предусмотрено», - говориться в сообщении.

Отмечается, что 15 января Европейский Союз принял решение о том, что он не поддерживает идею проведения саммита, посвященного решению газового конфликта. «Мы считаем, что не достаточно условий для проведения этого саммита», - отмечается в сообщении

При этом Франция подчеркивает, что возобновление поставок газа остается приоритетным направлением.

Последние новости с газовых переговоров

Похоже, что Украина выйдет из «газовой» ситуации с минимальными потерями. Такой вывод можно сделать из результатов договоренностей, достигнутых делегациями двух стран во главе с премьер-министрами Украины Юлией ТИМОШЕНКО и Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в ночь на 18 января. Эти переговоры, которые планировалось провести перед московской газовой конференцией с четом опоздания Владимира ПУТИНА на встречу почти на полтора часа, по его же предложению решили провести после окончания саммита.

Между тем, несмотря на то, что конференция прошла практически безрезультатно, украинско-российские переговоры, которые в течение более пяти часов проходили то в формате тет-а-тет на уровне премьеров, то в расширенном составе делегаций, все же дали результаты, причем и для Европы, и для Украины.

Фактически удалось договориться о возобновлении транзита газа в страны Евросоюза и поставках в Украину, не «в очередь», как предлагалось ранее российской стороной, а параллельно.

Согласно достигнутым договоренностям, все документы должны быть подготовлены «Газпромом» и «Нафтогазом» за воскресенье, 18 января, и в понедельник их планируется подписать в Москве.

«После подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа будут возобновлены все потоки транзита газа в Европу», - заявила Юлия ТИМОШЕНКО в совместном с Владимиром ПУТИНЫМ заявлении, сделанном после окончания переговоров, около 2-часов ночи 18 января (мск).

В свою очередь Владимир ПУТИН сообщил о достижении договоренности по переходу в 2009 году на европейскую формулу определения цены газа для Украины и о предоставлении 20-процентной скидки при условии сохранения размера ставки транзита на уровне 2008 года - 1,7 долл. за 1 тыс м. куб. на 100 км. С 2010 года, отметил российский премьер, цена на газ и размер тарифа на транзит будут на уровне европейских расценок.

Вместе с этим, назвать величину сегодняшней европейской цены на газ, как и размер ставки на транзит, довольно сложно, если не невозможно. В то же время, по некоторым данным, с расчетом на дальнейшее снижения цены на газ, о чем говорил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и с учетом цены на мазут, средняя цена газа для Украины в 2009 году может составить порядка 250 долларов за 1 тыс. м. куб.

Таким образом, учитывая неизменность тарифа на транзит, стороны практически вышли на вариант, предлагаемый Россией 31 декабря.

Кроме того, была договоренность о переходе на европейскую цену на газ и тариф транзита уже с 2010 года.

Также, по некоторым данным, исходя из договоренностей, практически «в корзину» попали планы по созданию консорциума для обеспечения поставок и транзита российского газа, а также открытие безотзывного аккредитива в одном из европейских банков для обеспечения гарантий оплаты технологического газа.

Следует отметить, что достигнутыми договоренностями, особенно в части перехода на европейские цены на газ с 2010 года, может быть не удовлетворен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который на днях заявлял о неразумности перехода на рыночные цены в течение года. «Не будет продуманным шагом, если в режиме рыночных отношений из-за позиции одной из сторон мы будем рассматривать ситуацию, когда к рыночному статусу мы… можем перейти за 365 дней… Теоретически и практически это можно сделать, дорогой будет плата обеих участников», - сказал Президент на пресс-конференции 13 января. И при этом В.ЮЩЕНКО настаивает на увеличении размера тарифа на транзит газа в 2009 году.

Секретариат Президента пока не прокомментировал договоренность премьеров Украины и России. Возможно, мнение В.ЮЩЕНКО будет озвучено либо в воскресенье вечером, либо в понедельник, когда в Москве, если конечно не возникнет каких-то новых проблем, будут представлены к подписанию документы, подготовленные «Нафтогазом» и Газпромом», исходя из которых будет ясен размер цены на газ для Украины в 2009 году.

Кроме того, на сегодняшний день непонятно, что будет с так называемым долгом «Нафтогаза» RosUkrEnergo. RUE с целью обеспечения интересов европейских потребителей газа подала иск в Арбитражный cуд Торговой палаты Стокгольма о взыскании долга в размере 614 млн. долларов с "Нафтогаза " за поставленный природный газ и иск с требованием обязать НАК обеспечить транзит газа для экспортных поставок по соответствующим контрактам.

Также не ясно, станет ли «Газпром» требовать с «Нафтогаза» 1,1 млрд долл., недополученных за газ, который не был поставлен европейским потребителям в 2009 году, по версии Москвы, по вине украинской стороны.

(УНИАН)