Нужно немедленно возобновить поставки газа на химпредприятия

Союз химиков Украины (СХУ) требует от правительства немедленно возобновить поставки газа на химические предприятия и не допустить разрушения всей отечественной химической отрасли.

Об этом сказано в заявлении общественной организации, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, СХУ крайне обеспокоен катастрофическим состоянием, в котором сегодня оказалась отечественная химическая отрасль.

В частности, по данным организации, уже более недели в результате снижения давления в газовой сети, а также ограничений поставок газа НАК „Нафтогаз Украины” приостановлены основные производства практически на всех ведущих химических предприятиях Украины. Среди пострадавших: ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», Одесский припортовый завод, ОАО «Концерн «Стирол», ОАО «Днепроазот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Азот», ОАО «Крымский содовый завод», ОАО «Крымский Титан», ОАО «Сумыхимпром» и другие предприятия отрасли, в которой работают около 600 тыс. наемных работников.

СХУ отмечает, что указанные предприятия являются одними из ведущих отечественных экспортеров, которые обеспечивают поступление в Украину валютной выручки, которая крайне важна в условиях стремительного ухудшения торгового баланса. Так, за 11 месяцев 2008 года отечественная химическая отрасль произвела продукции на 45, 68 млрд. грн.

«Остановка таких предприятий может иметь не только негативные социальные последствия для работающих и городов, где расположены эти предприятия, но и приведет к уменьшению предложения свободно конвертируемой валюты на рынок и как следствие - росту давления на гривню», - отметил председатель СХУ Владимир ГОЛУБОВ.

По его словам, ограничение НАК «Нафтогаз Украины» поставок газа на химпредприятия с 6 января по поручению правительства ставит под угрозу выполнение ими экспортных контрактов и обеспечение минеральными удобрениями аграрного сектора в период посевных работ.

Как сообщал УНИАН, предприятия химической промышленности Украины по просьбе НАК “Нафтогаз Украины” временно сократили потребление газа на 50%.

8 января заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ сказал: “Мы попросили химические предприятия сократить на 50% потребление газа на 1-2 дня. Это около 15 млн. кубометров в сутки”. При этом он добавил, что “мы выровняем ситуацию и уже завтра начнем возобновление газа в полном объеме”.