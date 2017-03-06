Ликвидация старых газовых схем должна пройти максимально быстро - Гройсман

Старые схемы закупки и продажи газа разным категориям потребителей в Украине, представлявшие основу для коррупции и обогащения "целых кланов", должны быть разрушены, и сделать это нужно как можно скорее, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из телепроектов "Настоящее время".

Отвечая на вопрос о том, как будет выстроена тарифная политика правительства и политика в сфере энергетической независимости Украины, Гройсман сказал, что система тарифообразования и энергообеспечения долгое время была полностью расбалансированной.

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"Я всегда говорил, что в 2005-2008 годах Украина имела огромные возможности, но желание (некоторых политиков - УНИАН) добавить в свой рейтинг 1-2% перебороло желание развивать экономику. А в 2009 году нас и вовсе загнали в энергетический плен. По газовому контракту (2009 года - УНИАН) Россия подала на нас в суд на 38 миллиардов долларов", - отметил Гройсман.

По словам премьера, сейчас, когда правительство установило предельную цену на газ, многие существовавшие ранее схемы были разрушены. "Вот говорят, что правительство подняло тарифы. Нет. Мы установили предельную цену на газ, которая устанавливается на бирже, на рынке. Только это определяет. А дальше газ закупают предприятия теплокоммунэнерго, которые принадлежат городским муниципалитетам", - сказал Гройсман, напомнив, что ресурсы для закупки топлива на местах есть, поскольку только в 2016 году местные бюджеты выросли на 50 миллиардов гривень.

"А нам нужно рубить схемы, и делать это очень быстро", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана установило единую предельную цену на газ для всех категорий потребителей и, одновременно, продолжило программу субсидирования наиболее уязвимых слоев населения, а также программы восстановления и развития собственной добычи газа, которые позволят уже в текущем году нарастить собственную добычу минимум на 0,5 миллиарда кубометров.