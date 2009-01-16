Спрос на нефть в мире в 2009 г снизится

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило сегодня прогноз спроса на нефть в мире на период 2009 года. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом говорится в распространенном МЭА ежемесячном докладе по нефти.

По мнению специалистов агентства, спрос в 2009 г снизится на 1 млн баррелей в день по сравнению с ожидавшимся уровнем и будет находиться на отметке в 85,3 млн баррелей в день. Это означает, что, как считают эксперты, потребление сократится на 0,6%.

"Снижение спроса связано со снижением вдвое ожидаемых темпов роста мировой экономики, которые, по последним прогнозам, будут находиться на уровне в 1,2 проц", - отмечают в МЭА.

Агентство понизило и свою предварительную оценку объемов нефти, потребленной мировой экономикой в течение 2008 г. По мнению экспертов, по итогам прошедшего года будет отмечено снижение спроса на 70 тыс баррелей в день - до уровня в 85,8 млн баррелей в день. Это указывает на снижение на 0,3 проц.

Ожидаемое снижение потребление нефти в течение двух лет подряд впервые отмечается в мировой экономике с периода 1982-1983 гг, подчеркивает МЭА.