Ющенко назвал вызовом для Украины и Европы действия России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает вызовом для Украины и Европы действия России, которая заблокировала поставки газа.

Об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с Президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ, сообщает пресс-служба главы государства.

«Убежден, что это вызов для всех нас, и нам нужно найти адекватные шаги, которые обеспечили бы энергетическую безопасность стран», - подчеркнул Президент, отметив, что Словакия остается для Украины «другом и особым партнером».

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что будет найден выход из этой ситуации, хотя она достаточно сложная.

«Украина достаточно выполняет все свои международные и двусторонние обязательства с Россией по транзиту газу», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что непонятными остаются действия России. «Безусловно, есть версии, отчего это происходит, но это не проблема транзита и не проблема поставок», - сказал он.

В ходе встречи председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА также проинформировал словацкую сторону о причинах и последствиях газового конфликта, сообщили в пресс-службе Президента Украины.