Украина возобновит транзит в течение 36 часов

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», которые является оператором украинской газотранспортной системы (ГТС), подтверждает готовность возобновить транзит в течение 36 часов в случае подачи газа в объеме 300 млн. кубометров в сутки.

Об этом сказал директор ДК Укртрансгаз Ярослав МАРЧУК сегодня журналистам в Киеве.

«С газотранспортной системой все в порядке. Если будет подано 290-300 млн. кубометров газотранспортная система на протяжении 36 часов заработает на Европу», - сказал он.

Также он опроверг обвинение народного депутата Юрия БОЙКО о том, что якобы из-за плохого состояния ГТС существует большая вероятность техногенной катастрофы. «Угрозы техногенной катастрофы нет. Нет никаких там (в ГТС – УНИАН) пробок, и никаких кристаллогидратов», - добавил он.