В Украине необходимо создать центр разработки «газовой» стратегии

В Украине необходимо создать центр разработки стратегии при проведении газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ сегодня журналистам.

«Необходимо создать единый центр разработки переговорной стратегии, и нужна новая газо-энергетическая стратегия», - сказал он.

При этом он добавил, что «мы не имеем на сегодня серьезной востребованности украинской газотранспортной системы в долгосрочной перспективе». Также эксперт отметил, что «все, что сегодня предпринимает Россия – это меры, чтобы достичь своей цели, затянуть время и показать Европе, что у них есть проблемы в виде Украины, и она готова помочь решить эту задачу».

Также А.НАРБУТ добавил, что намерения России создать «какой-то консорциум - это уход от главной проблемы - каким образом Россия выйдет из этого».

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит, заявил во время телефонной пресс-конференции пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ.

“Россия не готова брать на себя все риски за поставки, а потому предложила партнерам разделить их”, - сказал он.

По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. При этом он сообщил, что в ближайшее время “Газпром” предложит присоединиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в том числе E.On и Ruhrgas.

“Газ будет принадлежать консорциуму, и это будет своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал спикер российского премьера.

“Если консорциум будет создан, то цену (газа) можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.

С инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран выступил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.