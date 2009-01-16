«Схидэнерго» займется экспортом электроэнергии в Венгрию

ООО «Схидэнерго» (Донецк), входящее в структуру Донбасской топливно-энергетической компании, и венгерский трейдер System Consulting ZRt 15 декабря п.г. заключили контракт на экспортные поставки электроэнергии в Венгрию.

Согласно условиям контракта, которым располагает УНИАН, «Схидэнерго» обязуется поставлять мощность 350 МВт.

Электроэнергию для экспорта «Схидэнерго» намерено закупать на Оптовом рынке электроэнергии. Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

5 января т.г. ООО «Схидэнерго» обратилось к украинскому оператору энергосистемы НЭК «Укрэнерго» с просьбой согласовать использование украинско-венгерской трансграничной мощности.

Агентство УНИАН обратилось за официальным комментарием по поводу подписания контракта в пресс-службу ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания».

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям – System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), стопроцентной дочерней компании KORLEA INVEST А.S.

До 2008 года объем мощности, продаваемой «Укринтерэнерго» System Consulting ZRt, составлял 350 МВт. Однако в 2008 году «Укринтерэнерго» стало постепенно снижать этот объем, перераспределяя его в пользу KORLEA INVEST А.S. и созданной в 2008 году при участии государственного оператора Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия). "Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года полностью прекратило поставки System Consulting и увеличило со 100 до 250 МВт мощность поставок с адрес компании Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), 52% акций которой принадлежат госпредприятию.

Отметим, ООО «Схидэнерго» – энергогенерирующее звено ДТЭК – эксплуатирует тепловые электростанции: Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании по состоянию на 1 июля 2008 г. доведена до 4085 МВт.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» («ДТЭК») – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ).