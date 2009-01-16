Газовый конфликт разрешится на транспарентных условиях

Польша рассчитывает, что урегулирование газового конфликта между Украиной и Россией будет осуществляться на транспарентных и рыночных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сегодня журналистам на брифинге в Киеве после завершения круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития двухстороннего торгового сотрудничества между Польшей и Украиной».

«Мы надеемся, что эти проблемы будут преодолены. Польша считает, что транспарентное, прозрачное, рыночное решение этого вопроса будет полезным как для экспортеров энергоносителей, стран-транзитеров, так и для потребителей газа», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Министр иностранных дел Польши сообщил, что намерен передать позицию Украины главе своего правительства. В то же время, он подчеркнул, что Польша поддерживает усилия Евросоюза и Еврокомиссии, направленные на урегулирование этой проблемы.

Р.СИКОРСКИЙ напомнил, что по инициативе Польши в повестку вопросов для переговорного процесса «Россия-ЕС» был включен вопрос о необходимости ратификации российской стороной Европейской энергетической хартии. «На ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС также об этом будет идти речь. По предложению Польши в переговорный мандат ЕС-Россия предлагается внести такой пункт, который будет тождественен ратификации энергетической хартии. Мы за то, чтобы такого рода вопросы, связанные с энергобезопасностью, были рыночными, а не политическими», - пояснил он.