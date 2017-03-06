Кабмин утвердил финплан "Центрэнерго" на 2017 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственной крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 2017 год, который предусматривает чистую прибыль компании за отчетный период в размере 101,987 миллиона гривень. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №128-р от 1 марта 2017 года, опубликованном на сайте правительства.

"Правительство утвердило финансовый план публичного акционерного общества "Центрэнерго" на 2017 год... Финансовым планом на 2017 год предусматривается получение чистой прибыли в размере 101 987 тысяч гривень", - отмечается в документе.

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Также сообщается, что реализация этого плана обеспечит отчисления от компании в пользу государства в объеме 2,828 миллиарда гривень, в том числе 384,2 миллиона гривень налога на прибыль.

Как сообщал УНИАН, компания "Центрэнерго" по итогам первого полугодия 2016 года получила 686,4 миллиона гривень чистой прибыли. По итогам января-сентября прошлого года госкомпания получила 1,022 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с убытком 81,8 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – электрогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.