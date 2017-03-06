Кабмин утвердил финплан "Центрэнерго" на 2017 год

15:48, 06 марта 2017
Энергетика
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Реализация этого плана обеспечит отчисления в пользу государства в объеме 2,828 миллиарда гривень, в том числе 384,2 миллиона гривень налога на прибыль.

REUTERS

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственной крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 2017 год, который предусматривает чистую прибыль компании за отчетный период в размере 101,987 миллиона гривень. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №128-р от 1 марта 2017 года, опубликованном на сайте правительства.

"Правительство утвердило финансовый план публичного акционерного общества "Центрэнерго" на 2017 год... Финансовым планом на 2017 год предусматривается получение чистой прибыли в размере 101 987 тысяч гривень", - отмечается в документе.

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Также сообщается, что реализация этого плана обеспечит отчисления от компании в пользу государства в объеме 2,828 миллиарда гривень, в том числе 384,2 миллиона гривень налога на прибыль.

Как сообщал УНИАН, компания "Центрэнерго" по итогам первого полугодия 2016 года получила 686,4 миллиона гривень чистой прибыли. По итогам января-сентября прошлого года госкомпания получила 1,022 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с убытком 81,8 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – электрогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.

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Теги: #Кабмин#финплан#Центрэнерго